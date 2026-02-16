Haberler

Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı

Güncelleme:
Trafik çevirmesinde görevli bir jandarmanın kendisine WhatsApp'tan tanışmak için mesaj attığını iddia eden genç kadının yalanı yapılan incelemeyle kısa sürede ortaya çıktı. Özür paylaşımı yapan ve etkileşim almak için böyle yalan uydurduğunu itiraf eden kadın bugün gözaltına alındı.

  • Jandarma Genel Komutanlığı, bir kadının trafik çevirmesinde görevli jandarmanın numarasını alarak kendisine WhatsApp'tan mesaj attığı iddiasını inceleyerek, kadının belirtilen tarihlerde hiç jandarma çevirmesine girmediğini ve olayın asılsız olduğunu tespit etti.
  • Kadın, iddiayı sadece etkileşim almak amacıyla uydurduğunu itiraf ederek jandarma teşkilatından özür diledi.
  • Kadın, trafik çevirmesinde görevli jandarmanın numarasını alarak kendisine mesaj attığına yönelik asılsız iddialar nedeniyle gözaltına alındı.

Sosyal medyada genç bir kadın, yaptığı paylaşımla trafik çevirmesinde görevli bir jandarmanın numarasını ele geçirerek kendisine WhatsApp üzerinden mesaj attığını iddia etti.

HİÇ ÇEVİRMEYE GİRMEMİŞ

İddianın sosyal medyada yayılması üzerine Jandarma Genel Komutanlığı kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan kayıt kontrollerinde, kadının belirtilen tarihlerde hiçbir jandarma çevirmesine girmediği ve olayın tamamen asılsız olduğu tespit edildi.

ETKİLEŞİM İÇİN YALAN SÖYLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından bir açıklama yapan kullanıcı, jandarma teşkilatından özür dileyerek iddiayı sadece "etkileşim almak" amacıyla uydurduğunu itiraf etti.

GÖZALTINA ALINDI

Trafik çevirmesinde görevli bir jandarmanın numarasını alarak kendisine mesaj attığına yönelik asılsız iddialarda bulunan genç kadın ise bugün gözaltına alındı.

