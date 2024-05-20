İztuzu plajı nerede? Dalyan İztuzu Plajı'nda neler yapılır?

İztuzu Plajı, Muğla iline bağlı Dalyan ilçesinde bulunan doğal güzellikleriyle ünlü bir plajdır. Plaj, Dalyan Nehri ile Büyük Deniz'in birleştiği noktada yer alır. Beyaz kumları ve berrak denizi ile ünlüdür. Plajın yaklaşık 4.5 kilometrelik uzunluğu vardır ve doğal koruma altındadır. Özellikle caretta carettaların üreme alanı olmasıyla bilinir. Doğal yaşam alanlarının korunması için çeşitli koruma önlemleri alınmıştır. İztuzu Plajı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken ve doğa severler için popüler bir destinasyondur.

İZTUZU'NDA PLAJI'NDA NELER YAPILIR?

İztuzu Plajı, Muğla'nın Dalyan beldesinde yer alıyor ve doğal güzellikleriyle ünlü bir plajdır. İşte İztuzu Plajı'nda yapabileceğiniz bazı aktiviteler:

1. 5.400 metre uzunluğundaki bu plajda turkuaz suların tadını çıkarabilirsiniz. Hem çocuklar hem de yetişkinler için ideal bir plajdır.

2. Gündüzleri serinlemek için gelen tatilcilerin tercih ettiği plaj, geceleyin caretta carettaların yumurtlama alanı haline gelir. Bu nadir deniz kaplumbağalarını gözlemlemek için harika bir fırsattır.

3. Plajın etrafında yürüyüş yapabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Antik kentler, şelaleler, mağaralar ve gölge dolu ormanlar da bu bölgede bulunur.

4. Plajın etrafında birçok deniz ürünleri restoranı ve balık lokantası vardır. Ege Denizi'nden çıkarılan taze balıklarla ünlüdürler.

5. İncecik ve yumuşak kum dokusuyla İztuzu Plajı, günbatımının keyfini çıkarabileceğiniz bir yerdir. Plajda bulunan kafeteryadan yiyecek ve içecek temin edebilirsiniz.

Plaja ulaşmak için Dalyan merkezden kalkan kooperatif teknelerini kullanabilirsiniz. İztuzu Plajı, Muğla'nın güzelliklerinden biridir ve ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için ideal bir lokasyondur.