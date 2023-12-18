İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 18 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 18 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!
18 ARALIK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|MALTEPE, FATİH
|18.12.2023 saat 16:40ile 18:40 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİNDE VE FATİH MAH. 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BUCA
|İNÖNÜ
|18.12.2023 saat 17:15ile 18:15 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|680/2 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|FOÇA
|YENİBAĞARASI
|18.12.2023 saat 13:00ile 17:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE FOÇKÖY ETKİLENİR.
|KARABAĞLAR
|KAZIM KARABEKİR, REFET BELE, VATAN, TAHSİN YAZICI
|18.12.2023 saat 17:05ile 19:05 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|9125 SOKAK NO:20 ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|KONAK
|YENİŞEHİR, HALKAPINAR
|18.12.2023 saat 16:40ile 18:10 arasındayaklaşık 1 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1145/3 SOKAK NO:1 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|KONAK
|ALSANCAK, KÜLTÜR
|18.12.2023 saat 17:20ile 19:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ALİÇETİNKAYA BULVARI NO:31//1 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|MENDERES
|OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET
|18.12.2023 saat 16:00ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|OGLANASI ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KEŞİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
|MENDERES
|BULGURCA
|18.12.2023 saat 16:00ile 19:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|BULGURCA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KEŞİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
|MENEMEN
|YAHŞELLİ
|18.12.2023 saat 15:30ile 18:30 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇINARLIDERE MEVKİ ETKİLENİR ( ANA BORU ARIZASI )
|SEFERİHİSAR
|ORHANLI
|18.12.2023 saat 10:00ile 16:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTİRİK BAKIM ONARIM NEDENİ İLE 10. 00-16. 00 SAATLERİ ARASI ORHANLI BÖLGESİNE SU VERİLEMEYECEKTİR.