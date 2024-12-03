Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı

Kürsüde parayla kule yaptı

 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular

Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı

 Onlarca araç yola çıktı! Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç

Operasyon an meselesi! Muhalifler, Tel Rıfat'tan sonra yeni hedef için yola çıktı
Türkiye'ye göç dalgası konuşulurken Hatay sınırında Suriyeliler memleketlerine dönüyor

Türkiye'ye yeni göç dalgası konuşulurken şaşırtan görüntü

İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Aralık Konak, Kiraz, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Aralık Konak, Kiraz, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZSU Konak, Kiraz, Kınık su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 4 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 4 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 4 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 4 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Aralık Konak, Kiraz, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Çin'den ABD'ye jet misilleme cevabı
img

90'ların ses getiren yıldızından itiraf
img

Ameliyat olduğu hastaneyi gören herkes aynı yorumu yapıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bizim Aile filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Aile filmi ne zaman, nerede çekildi? İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Aralık Beyoğlu, Esenyurt, Sarıyer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hep Yek 5 : Sil Baştan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hep Yek 5 : Sil Baştan filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 3-4 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 3-4 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı 14. bölüm full HD tek parça izleme linki 3 Aralık Salı! Bir Gece Masalı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 15. bölüm fragmanı izleme link var mı? Bir Gece Masalı canlı izle! 3 Aralık Salı Bir Gece Masalı 14. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. Bölüm TRT1 HD izle! BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Aralık Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Aralık Konak, Kiraz, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.