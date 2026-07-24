Kimseye aldırmadan saçlarındaki bitleri ayıkladılar

İzmir’de kadın ve çocuklardan oluşan 4 kişilik bir grubun kaldırımda oturarak birbirlerinin saçındaki bitleri temizlediği anlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Günün ortasında ve herkesin gözü önünde yaşanan bu olay, yoldan geçenlerin şaşkın bakışlarına neden oldu.

BİTLERİ TEK TEK AYIKLADILAR

Çevredeki insanlara ve yoğun trafiğe aldırış etmeden bit ayıklamaya devam eden grubun o anları, yoldan geçmekte olan bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede kullanıcılar arasında gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com