İzmir su kesintisi sorgulama! 8 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?

İzmir su kesintisi sorgulama ekranı ve bugün hangi ilçelerde su olmayacağı merak ediliyor. Su kesintisi için nereyi aramalıyız? 8 Ağustos su kesintisi yaşanacak bölgeler gündeme geliyor. İzmir'de su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir…

8 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?

BAYRAKLI BAYRAKLI, FUAT EDİP BAKSI, ÇİÇEK, ALPASLAN, ÇAY, TEPEKULE 08.08.2024 saat 10:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 1637/2 SOKAK NO 4 ÖNÜ ARIZA İÇİN

BEYDAĞ ADAKÜRE 08.08.2024 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası BEYDAĞ İLÇESİ ADAKÜRE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

DİKİLİ CUMHURİYET 06.08.2024 saat 16:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası CUMHURİYET MAHALLESİ 444 SOKAKTA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANCAKTIR.

GAZİEMİR ZAFER 08.08.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası Gediz elektrik kesintisi nedeniyle bölgeye su verilemiyor. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

KARABAĞLAR MALİYECİLER, VATAN, ADNAN SÜVARİ, BASIN SİTESİ, ŞEHİTLER 08.08.2024 saat 10:10 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 177/20 SOKAK NO 6 ÖNÜ ARIZA İÇİN

KARABAĞLAR SELVİLİ, GÜNALTAY, BARIŞ, KİBAR, SARIYER 08.08.2024 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 4811 SOKAK NO 7 ÖNÜ ARIZA İÇİN

KEMALPAŞA YİĞİTLER 07.08.2024 saat 18:00 ile 20:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE

KİRAZ YENİ 08.08.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

KONAK DUATEPE, HASAN ÖZDEMİR, SELÇUK, ZAFERTEPE, ÇİMENTEPE, TINAZTEPE, 1.KADRİYE, 2.KADRİYE 08.08.2024 saat 10:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 616 SOKAK İÇİ ARIZA İÇİN

MENEMEN YAHŞELLİ 08.08.2024 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Müteahhit Çalışması 6303 SOKAK KANAL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI

İZMİR SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İZMİR SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İzmir'deki su kesintilerini öğrenmek için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. İZSU'nun web sitesinde "Güncel Su Kesintileri" bölümünden su kesintileri hakkında bilgi alabilir veya İZSU'nun mobil uygulaması üzerinden kesinti durumlarını takip edebilirsiniz.