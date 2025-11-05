İzmir su kesintisi! İZSU 5-6 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 5 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Güzelbahçe:

Siteler, Yaka ve Yalı mahallelerinde 5 Kasım 2025 tarihinde saat 16.20 ile 18.20 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni branşman arızasıdır. Arıza Yalı Mahallesi 224 Sokak No: 4 adresindedir.

Kemalpaşa:

Ören Egemen ve Ören 75. Yıl Cumhuriyet mahallelerinde 5 Kasım 2025 tarihinde saat 16.40 ile 19.40 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Kınık:

Aşağı Mahallesi'nde 4 Kasım 2025 tarihinde saat 10.09 ile 12.09 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Arıza, Sarı Çoban Sokak'ta meydana gelen ana boru patlağı nedeniyle oluşmuştur. Kesinti, mahallenin genelini etkileyecektir.

Menderes:

Altıntepe, Ata, Barbaros, Cüneytbey, Dereköy, Gölcükler, Görece Cumhuriyet, Hürriyet, Kasımpaşa, Kemalpaşa ve Mithatpaşa mahallelerinde 19 Ekim 2025 saat 23.00 ile 20 Ekim 2025 saat 05.00 arasında yaklaşık altı saatlik planlı su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, baraj hattına bağlı bölgelerde gerçekleştirilecektir.

Menemen:

Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, Yeşil Pınar ve Zeytinlik mahallelerinde 5 Kasım 2025 tarihinde saat 10.42 ile 17.30 arasında yaklaşık yedi saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Ödemiş:

Emmioğlu, Umurbey ve Üç Eylül mahallelerinde 5 Kasım 2025 tarihinde saat 13.20 ile 20.00 arasında yaklaşık yedi saat süreyle su kesintisi olacaktır. Üç Eylül Mahallesi Demiryolu Caddesi'nde müteahhit çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Seferihisar:

Hıdırlık ve Tepecik mahallelerinde 12 Kasım 2025 tarihinde saat 16.45 ile 18.45 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Akarca Caddesi'nde oluşan ana boru arızasının tamiri için su kesilmiştir.

Urla:

Atatürk, İskele ve Kalabak mahallelerinde 5 Kasım 2025 tarihinde saat 16.03 ile 18.03 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru çalışmasından kaynaklanmaktadır.