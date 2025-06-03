İzmir'de okullar tatil mi? sorusu, özellikle depremi şiddetli hisseden ilçelerde gündeme oturdu. AFAD'ın verilerine göre depremin merkezi Marmaris açıkları olsa da, İzmir, Denizli, Aydın ve Manisa gibi çevre illerde de yoğun şekilde hissedildi. Deprem, sabaha karşı yaşandığı için birçok vatandaş uykuda yakalandı. Peki, İzmir'de okullar tatil mi? SON DAKİKA! 3 Haziran okullar tatil edildi mi?

DEPREM Mİ OLDU?

Akdeniz ve Ege Denizi'nde deprem hareketliliği devam ediyor. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 02.17 sıralarında meydana gelen deprem İzmir, Muğla, Denizli ve Antalya çevrelerinde şiddetli şekilde hissedildi. AFAD'ın açıklamasına göre depremin derinliği 67,91 km olarak kaydedildi.

BAKAN YERLİKAYA: 46 VATANDAŞIMIZIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depreme ilişkin yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre yerleşim bulunan binalarda yıkım olmadığını duyurdu, panikatak nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun Afranur Günlü olduğunu açıkladı.

Bakan Yarlikaya'nın açıklaması şöyle; "Muğla Marmaris'te 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, Valimizin koordinasyonunda AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir.

Depremde Fethiye'de panik atak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu 69 vatandaşımızdan 14 kişinin tedavileri mahallinde yapılmıştır. 8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah'tan Rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, an itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığını belirtti.

Kurum "Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

İzmir Valiliği'nden gelen ilk açıklamalarda, kent genelinde eğitime ara verilmediği belirtildi.