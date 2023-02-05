İzmir'de meydana gelen sarsıntı ile birlikte İzmir'de deprem devam edecek mi? Merak ediliyor bu nedenle vatandaşlar 5 Şubat Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesini araştırıyor. Peki, İzmir'de deprem devam edecek mi? İzmir'de artçı deprem olacak mı? 5 Şubat Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Son Dakika AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

İzmir'de deprem devam edecek mi? Sorusu, sarsıntının ardından korku ve panik yaşamakta olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD ve Kandilli tarafından sağlanmakta olan verilere göre son dakika deprem bilgileri de araştırılmakta olan bilgiler arasında yer alıyor. Peki, İzmir'de deprem devam edecek mi? İzmir'de artçı deprem olacak mı? 5 Şubat Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

İZMİR'DE DEPREM DEVAM EDECEK Mİ?

5 Şubat saat 09:18:09 tarihinde gerçekleşen İzmir/Gaziemir merkezli ve 3.1 büyüklüğündeki deprem ile birlikte depremlerin devam etme riskini söylemek mümkün. Bu nedenle yaşanabilecek olası bir sarsıntıya karşı vatandaşların dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuluyor.

DEPREM ÇANTASI NEDEN ÖNEMLİ?

Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı, değerli evraklarınızı saklayacağınız bir afet ve acil durum çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Bu sebeple bunu bilincinde olmalıyız.

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Deprem çantalarındaki piller, reçeteli ilaçlar, su ve yiyecekler her altı ayda bir tazeleriyle değiştirilmelidir. Sizin için en önemli ilaçlar, evraklar mutlaka olmalı. Evcil hayvanınız varsa onun temel ihtiyaçları unutulmamalı. Deprem sonrası eve girmeye çekinirseniz çadır kurtarıcınız olacaktır. Arabanız varsa çadıra ihtiyacınız olmayabilir. Her türlü işinize yarayabilecek açacak makas, bıçak vb. gibi özelliklere sahip olan çok amaçlı kesici aleti de çantanızda bulundurun.