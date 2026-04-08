İtalyan markalarının üretim üssü İstanbul: Türk tekstili yükselişte

TÜRKİYE, KATMA DEĞERLİ TEKSTİL ÜRETİMİNDE ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye, tekstil sektöründe üst segment ve katma değerli üretimdeki gücünü her geçen gün artırırken, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye üretim yapan yerli firmalar küresel pazarda daha güçlü bir konuma ulaşıyor. İstanbul’un Güngören ilçesinde faaliyet gösteren üretim tesislerinde, özellikle İtalya’nın tanınmış markaları için tasarım ve üretim gerçekleştiriliyor.

Firma sahibi Mücahit Artar, Türkiye’nin tekstilde uzun yıllara dayanan deneyimi ve yetişmiş iş gücü sayesinde küresel pazarda önemli bir avantaj elde ettiğini belirterek, teknik kapasite ve bilgi birikiminin sektörü ileri taşıyan en önemli unsurlar arasında yer aldığını ifade etti. Türkiye’nin know-how gücü ve nitelikli personel yapısının, daha karmaşık ve yüksek katma değerli siparişlerin alınmasını sağladığına dikkat çekildi.