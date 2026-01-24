İllallah eden mahalleli evinin camına 'Uyuşturucu satışı yoktur' yazısı astı

Antalya'da halk arasında "Zeytinköy" olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde emniyetin torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik peş peşe yaptığı operasyonlarla uyuşturucu bölgede bitme noktasına geldi. Son olarak aralık ayında Antalya başta olmak üzere 17 farklı ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 519 şüpheli şahıstan 472'si tutuklandı. Zeytinköy'ün merkezine Antalya Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan mobil karakol, arttırılan personel ve devriye sayısının yanı sıra yüz tanıma teknolojisinin de kullanıldığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile dronlar bölgedeki uyuşturucu ile mücadelede etkin rol oynarken mahallede huzur ortamı sağlandı.

EMNİYET MÜDÜRÜ: ORASI BİZİM ALANIMIZ ORADAN ÇIKMAYACAĞIZ

Antalya Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, son olarak yaptığı açıklamada alınan tedbirler ve mücadele sonucu torbacıların ve madde bağımlılarının mahalle içerisinde rahat hareket etmekte zorlandığını belirterek, "Birinci önceliğimiz, bu zehir ağını kurutmak için çalışmaktır. Bu ulaşım ağının engellenmesi, sorunun kökten çözümü anlamına gelebilir. Bataklığı kurutmak istiyoruz. Gidebilecekleri birkaç mahalle var. Şimdiden o bölgelerde kamera ve devriye çalışmalarını yaptık. Günde 80, gece 60 personelle Zeytinköy'de devriye atıyoruz. Zeytinköy'ün tam ortasına mobil karakol koyduk. Ekipler amirliği yapacağız, 15 tane bekar lojmanı yapacağız. Bekar polislerimiz burada yaşayacak, yaşam alanı olacak. Orası bizim alanımız oradan çıkmayacağız" sözleri ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini söylemişti.

EVİNİN PENCERESİNE "UYUŞTURUCU SATILMIYOR" YAZISI ASTI

Antalya'ya gelen herkesin, uyuşturucu temini için Zeytinköy'e gidileceğini bildiğini söyleyen Zaimoğlu, bölge halkının da bu durumdan rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Orada yaşayan ve bu işi yapmayan aileler, kapılara 'Bu evde uyuşturucu satılmıyor' diye yazıyor" dedi. Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'nun örnek verdiği evlerden birinin penceresine yapıştırılan ve üzerinde "Bu evde uyuşturucu satışı yoktur. Rahatsız etmeyin" yazısı dikkati çekti.

"VATANDAŞLARIMIZI EVLERİNE GELİP RAHATSIZ EDİYORLARDI"

Dairenin camına vatandaşın astığı yazının sadece bir örnek olduğunu ve Zeytinköy'de uyuşturucu ile alakası olmayan yüzlerce aile olduğunu söyleyen Yeşildere Mahalle Muhtarı Kemal Genbeş, "Mahallemizde yaşayan bir vatandaşımız durumdan öyle rahatsız olmuş ki gece saatlerinde penceresine gelinmesinden kurtulmak için 'Bizim evimizde uyuşturucu satılmamaktadır. Rahatsız etmeyiniz' diye yazı yapıştırmış. Aslında burada böyle yüzlerce aile var. Bunun burada bittiğini, bu bölgeden çekildiğini vatandaş kendisi de söylüyor. Zaten Antalya Emniyeti de burada çok önemli kararlar aldı, bitirici operasyonlar yapıyor. Az da olsa vatandaşlarımızın evlerine gelip rahatsız ediyorlardı. O yüzden böyle bir yazı yazmakta çare bulmuş. Ben vatandaşımızı bu cesaretinden dolayı kutluyorum. Bizler de onun destekçisiyiz" dedi.

"OPERASYONLARLA MAHALLE RAHATLADI"

Antalya Valiliği ile emniyetin yaptığı operasyon ve çalışmalar sonucu mahallenin rahatladığını söyleyen Genbeş, "Uyuşturucu ile alakalı bölgede torbacılarla ve bağımlılar, ayrıca dönüşüm ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Karakol, kamu kurumları üzerinden belediyelerle birlikte burayı dönüştürmeye çalışıyorlar. Ama en büyük çalışma emniyet ve valilik tarafından yapılıyor. Son yapılan operasyonlar bitirici operasyonlar, Biz bunu yıllardır bekliyorduk. Geçmişte de emniyet müdürlerimiz, emniyet teşkilatımız bunları yaptı, ama en son yapılan bitirme operasyonuydu. Mahalle rahatladı, en azından bu bölgede sona gelindi" ifadelerini kullandı.

Bir vatandaş ise alınan önlemler sonrası mahalleye gelen huzur ve güven ortamını çektiği video ile sosyal medyada paylaşarak gösterdi. Sabah erken saatlerde Yeşildere Mahallesi'nde çekilen videoda mahalle sakini yaşanan değişimi "Bugüne gelinceye kadar mahallede geceden sabaha kadar madde bağımlıları dolaşıyordu. Şu anki halimiz. Devletimizden, emniyet güçlerimizden Allah razı olsun" sözleri ile özetledi.