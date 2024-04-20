İSTİNYE PARK AVM'DE YANGIN! İstinye Park'ta neden yangın çıktı, son durum nedir?

İstinye'de yangın çıkmasının ardından, İstinye Park'ta neden yangın çıktı ve son durum nedir? sorularına yanıt aranıyor. İstanbul İstinye'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında yangın çıktı. İstinye Park'ta neden yangın çıktı, son durum nedir? Detaylar haberimizdedir...

İSTİNYE PARK AVM'DE NEDEN YANGIN ÇIKTI?

İstanbul İstinye'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkındaki otomobilde yangın çıktı. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar AVM'nin içini kapladı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

İtfaiye ekipleri yanan otomobili söndürürken dumanların kapladığı AVM'nin içinden görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların panik anları yer aldı. Alışveriş merkezi tahliye edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan İstanbul Valili konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "20.04.2024 günü saat 20.50 sıralarında Sarıyer İlçesi Pınar Mahallesi'nde bulunan İstinye Park Alışveriş Merkezi'nin otopark bölümünde yangın çıkmıştır. Yangın, AVM görevlileri tarafından söndürülmüş olup, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır.

Olay yeri itfaiye ekipleri tarafından kontrol edilmiş olup, yangının çıkış sebebi, itfaiyenin incelemesi sonrasında belirlenecektir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

İşte alışveriş merkezinden görüntüler: