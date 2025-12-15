İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden

Türkiye'de en kısa boy ortalamasına sahip iller Rize, Ordu ve Trabzon oldu. En uzun boy ortalamasına sahip iller ise İzmir, Bursa ve Balıkesir olarak sıralandı.

Türkiye'de yapılan yeni bir araştırmayla şehirlere göre boy ortalamaları ortaya konuldu. Kapsamlı çalışmaya göre Türkiye'de erkeklerin ortalama boyu 1.74 metre, kadınların ortalama boyu ise 1.60 metre olarak belirlendi. Bu rakamlar, Türkiye'nin boy uzunluğu bakımından Avrupa ortalamasının bir miktar altında kaldığını gösteriyor.

EN KISA BOY ORTALAMASI KARADENİZ BÖLGESİ'NDEN

Araştırmada yalnızca ülke genelindeki ortalama değerler değil, bölgesel dağılımlar da detaylandırıldı. Elde edilen verilere göre, Türkiye'nin en kısa boy ortalamasına sahip bölgesi Karadeniz oldu. Karadeniz şehirleri arasında Rize ilk sırada yer alırken, kısa boy ortalamasında onu Ordu ve Trabzon izledi. Uzmanlara göre bu üç ilin benzer genetik yapıları, beslenme alışkanlıkları ve coğrafi koşulları bu sonuca etki eden unsurlar arasında gösteriliyor.

EN UZUN BOYLU İLLER MARMARA BÖLGESİ'NDE

Buna karşılık, en uzun boy ortalamasının görüldüğü şehirler Ege ve Marmara bölgelerinde yer alıyor. Listenin zirvesinde İzmir bulunuyor; İzmir'i Bursa ve Balıkesir takip ediyor. Bu illerdeki ortalamaların yüksek çıkmasının, yaşam standartları, beslenme çeşitliliği, sosyoekonomik durum ve bölgesel genetik faktörlerle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.