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Aleyna Tilki'den bomba itiraf: En son anaokulunda aldatılmıştım...

Aleyna Tilki'den bomba itiraf: En son anaokulunda aldatılmıştım...
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Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir göndermede bulundu. “En son anaokulunda aldatılmıştım” diyerek aldatıldığını ima eden Tilki'nin sözleri, takipçilerinin dikkatini çekti. Şarkıcının paylaşımında kullandığı esprili ifade ise sosyal medyada merak uyandırdı.

  • Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından aldatıldığını duyurdu.
  • Tilki, paylaşımında 'En son anaokulunda aldatılmıştım' ifadelerini kullandı.
  • Tilki, kendisini aldatan kişinin kim olduğuna dair ipucu vermedi.

Geçtiğimiz yıllarda Emrah Karaduman, rapçi Uzi ve iş insanı Haldun Demirhisar gibi popüler isimlerle yaşadığı ilişkileriyle magazin manşetlerinden inmeyen 26 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyada yine çok konuşulacak bir itirafa imza attı.

Genç popçu, özel hayatında yaşadığı son gelişmeyle takipçilerini adeta şaşkına çevirdi. İhanete uğradığını duyuran Tilki, yaşadığı durum karşısındaki şaşkınlığını ve tepkisini esprili ama sitemkar bir dille paylaştı.

"EN SON ANAOKULUNDA ALDATILMIŞTIM"

Sosyal medya hesabından bomba bir paylaşıma imza atan ünlü şarkıcı, "En son anaokulunda aldatılmıştım vay a..." ifadelerini kullanarak aldatıldığını açıkça ilan etti.

Geçmişte yaptığı radikal çıkışlar ve iddialı açıklamalarla bilinen Aleyna Tilki'nin bu itirafı kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü. İhanetin detaylarına ve kendisini aldatan gizemli partnerinin kim olduğuna dair herhangi bir ipucu vermeyen ünlü şarkıcının bu paylaşımı, takipçileri arasında büyük merak uyandırdı ve sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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