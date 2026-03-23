İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1911'de Trablusgarp'ta çekilen bir fotoğrafı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yabancı bir dergide yayımlanınca "genel siyasete aykırı" bulunarak tartışma yaratmış ve toplatılmasına kadar varan sürece neden olmuştu.

  • Mustafa Kemal Atatürk'ün 1911 yılında Trablusgarp'ta 'Gazeteci Şeref Bey' kimliğiyle çekilen bir fotoğrafı, 1928'de 'Türk'ün Altın Kitabı'nda yayımlandı.
  • Aynı fotoğraf Fransızca 'La Turquie Moderne' dergisinde yayımlanınca, devlet kurumları arasında yapılan yazışmalar sonucu dergi toplatıldı.
  • Toplatma kararnamesinde fotoğraf 'uydurma' olarak nitelendirildi ve 'memleketin umumi siyasetine aykırı' olduğu gerekçesi belirtildi.

"GAZETECİ ŞEREF BEY" KİMLİĞİYLE GİTMİŞTİ

Mustafa Kemal Atatürk, Trablusgarp'a Osmanlı subayı olarak, "Gazeteci Şeref Bey" kimliğiyle gönüllü gittiği dönemde çekilen fotoğrafta, yerel kıyafetler içinde olduğu görülüyor. O dönem için sıradan bir kare olarak değerlendirilen fotoğraf, yıllar sonra farklı bir anlam kazandı.

İLK YAYINDA TEPKİ ÇEKMEDİ, SONRASINDA TOPLATILDI

Fotoğraf ilk olarak 1928 yılında yayımlanan "Türk'ün Altın Kitabı"nda kullanıldı ve herhangi bir tepki çekmedi. Hürrem Elmasçı'nın köşesinde yer verdiği bilgiye göre; aynı kare, Fransızca yayımlanan La Turquie Moderne dergisinde yer alınca süreç değişti. Devlet kurumları arasında yapılan yazışmaların ardından dergi hakkında toplatma kararı verildi. Kararnamede, fotoğraf için "uydurma" ifadesi kullanıldığı belirtildi.

"GENEL SİYASETE AYKIRI" DEĞERLENDİRMESİ

Resmi gerekçede, fotoğrafın "memleketin umumi siyasetine aykırı" olduğu ifade edildi. Yazışmalarda derginin yabancı bağlantıları da ayrıca vurgulandı. Uzmanlara göre tartışmanın temelinde fotoğrafın teknik doğruluğu değil, temsil ettiği anlam yer aldı. Trablusgarp'ta çekilen karedeki Mustafa Kemal'in, Cumhuriyet döneminde oluşturulan lider imgesinden farklı bir profil çizdiği değerlendirildi.

TARİHİ KARENİN ARDINDAKİ ANLAM

Fotoğrafta, Osmanlı subayı kimliğiyle ve yerel kıyafetlerle görülen Mustafa Kemal'in, "eski dünyanın bir parçası" olarak yansıtıldığı düşüncesi, özellikle uluslararası yayınlarda kullanılmasını tartışmalı hale getirdi. Bu nedenle söz konusu fotoğrafın dolaşımı sınırlandırılırken, kimin tarafından çekildiği ise netlik kazanmadı. Kareyi çeken kişinin o dönem bölgede bulunan bir asker ya da yerel bir fotoğrafçı olduğu tahmin ediliyor.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Gozudok:

Hayret yorumlar açık

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çılgın maça damga vuran görüntü

Geceye damga vuran görüntü
Herkes onu konuşuyor! Arda'dan derbiye damga vuran hareket

Herkes onu konuşuyor! Arda'dan derbiye damga vuran hareket
Senatör Graham'dan ABD ordusunu bitirecek çağrı! Geçmişi çabuk unuttu

Senatör Graham'dan ABD ordusunu bitirecek çağrı! Geçmişi çabuk unuttu
Böylesi görülmedi! Kim'den Putin'e görkemli karşılama

Yok böyle karşılama! Dünyaya resmen gözdağı verdiler
Çılgın maça damga vuran görüntü

Geceye damga vuran görüntü
Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız

Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
Bakan Çitçi'nin Türkiye'de örnek aldığı isim: Bir gün onun gibi olmak isterim

İşte Bakan Çiftçi'nin idolü: Bir gün onun gibi olmak isterim