İstanbul'un göbeğinde güpegündüz infaz

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz infaz
Güncelleme:
Bakırköy'de seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 35 yaşındaki sürücü Ünsal Bahçeci hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

  • İstanbul Bakırköy'de 34 NTZ 242 plakalı otomobile yapılan silahlı saldırıda sürücü Ünsal Bahçeci hayatını kaybetti.
  • Saldırıda Bahçeci sol koltuk altından iki kurşunla yaralandı ve olay yerinde 3 boş kovan bulundu.
  • Saldırı saat 09.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi.

İstanbul Bakırköy'de caddede ilerleyen bir otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olay, saat 09.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi.

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI

Bakırköy istikametinde ilerleyen 34 NTZ 242 plakalı otomobile yönelik saldırıda, sürücü koltuğunda bulunan Ünsal Bahçeci'ye ateş açıldı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Bahçeci için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan Bahçeci'nin sol koltuk altından iki kurşunla yaralandığı öğrenildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 35 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE 3 BOŞ KOVAN BULUNDU

Savcılık incelemesinin ardından Bahçeci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği noktada 3 adet boş kovan tespit etti.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Güvenlik
