İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ NE ZAMAN?#127926 52. İstanbul Müzik Festivali'nde hangi sanatçılar konser verecek? #127931

İstanbul Müzik Festivali'nin ilk haftasında, yetenekli genç piyanist İlyun Bürkev, keman virtüözü Kristóf Baráti ve Cem Mansur'un yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası gibi klasik müzik dünyasının önde gelen isimleri sahne alacak. İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ NE ZAMAN? 52. İstanbul Müzik Festivali'nde hangi sanatçılar konser verecek? İşet ayrıntılar.

İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ NE ZAMAN?

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından organize edilen 52. İstanbul Müzik Festivali, 21 Mayıs ile 12 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek ve müzikseverleri büyüleyici bir programla buluşturacak.

İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konseri, 21 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek. Bu özel konserde, şef Cem Mansur yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, ülkemizin genç yeteneklerinden piyanist İlyun Bürkev'e eşlik edecek.

Açılış haftasında, kemanın kusursuz tekniğiyle tanınan günümüzün en şaşırtıcı virtüözlerinden Kristóf Baráti, 22 Mayıs'ta İtalya'nın zengin klasik müzik geleneğini devam ettiren Mantova Oda Orkestrası ile birlikte Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak. Festivalin sponsoru Borusan Holding'in desteğiyle gerçekleşen Disko Klasik serisinin ilk konseri ise 24 Mayıs'ta Babylon'da gerçekleşecek. Festivalin en sevilen projelerinden biri olan ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri etkinliği ise 25 Mayıs'ta Fenerbahçe Parkı'nda düzenlenecek.

12 Haziran'a kadar sürecek olan festival, 17 farklı mekânda ve 25 farklı konserde, 60'ın üzerinde sanatçıyı ağırlayacak. Festival biletleri, passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende noktaları ve İKSV ana gişeden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) temin edilebilir.

Bu yıl da öğrenciler, tüm İKSV etkinliklerinde 20 TL'lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabilecekler. Ayrıca, konservatuvarların müzik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, festival konserlerini her sene olduğu gibi ücretsiz olarak izleyebilecekler.