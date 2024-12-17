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İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Aralık Fatih, Bayrampaşa, Esenler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Aralık Fatih, Bayrampaşa, Esenler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Fatih, Bayrampaşa, Esenler su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri!

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 18 ARALIK

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ESENYURT SU KESİNTİSİ

  • Etkilenen Mahalle: BALIKYOLU MAH
  • Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
  • Başlama Tarihi: 17.12.2024 14:36:00
  • Tahmini Bitiş Tarihi: 17.12.2024 19:00
  • Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Aralık Fatih, Bayrampaşa, Esenler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

EYÜP SU KESİNTİSİ

  • Etkilenen Mahalle: GÜZELTEPE MAH
  • Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
  • Başlama Tarihi: 17.12.2024 13:59:12
  • Tahmini Bitiş Tarihi: 17.12.2024 17:00
  • Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Aralık Fatih, Bayrampaşa, Esenler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ

  • Etkilenen Mahalle: ADİL MAH
  • Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
  • Başlama Tarihi: 17.12.2024 11:01:30
  • Tahmini Bitiş Tarihi: 17.12.2024 17:00
  • Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Aralık Fatih, Bayrampaşa, Esenler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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