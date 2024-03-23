İSTANBUL İFTAR SAATİ (İMSAKİYE) - 23 Mart Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? Ankara, İzmir, Bursa il il iftar saatleri!

Ramazan ayının gelmesiyle beraber 23 Mart iftar saati kaçta olduğu ve akşam ezanı ne zaman okunduğu merak ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir akşam ezanı saat kaçta okunuyor vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Akşam namazı nasıl kılınır ve akşam namazı kaç rekat olduğu araştırılıyor. Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar saatleri!

İFTAR SAATİ NE ZAMAN 2024?

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle beraber, iftar saatleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesinden iftar vakitlerini yayınladı.

Buna göre 23 Mart İftar Vakitleri,

İstanbul İftar Saati: 19:27

Ankara İftar Saati: 19:10

İzmir İftar Saati: 19:34

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Akşam ezanı vakitleri il il değişiklik göstermektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, akşam ezanı saatlerinin yayınladı.

AKŞAM EZANI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Akşam namazı 5 rekattır. Diğer namaz vakitlerinden farklı olarak önce farzı kılınır. 3'ü farz 2 rekat sünnet olarak kılınıyor.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIYOR?

Akşam namazı nasıl kılınır sorusu kadınlar ve erkekler için farklı farklı araştırılmaktadır. Bunun cevabı ise, akşam namazı kılınışının hem kadınlar hem de erkekler için aynı olmasıdır. Akşam namazı, akşam ezanı okunduktan sonra herkes için aynı şekilde 5 rekat olarak kılınmamaktadır. Bu namazı da diğer namazlar gibi camii de kılmak en faziletlisidir. Ama diğer tüm namazlar gibi evlerde ve mescit gibi yerlerde de kılınabilmektedir.