İstanbul Festivali’nde “Serdar Ortaç” Fırtınası!

Eser Yenenler’in moderatörlüğünü üstlendiği gecede ilk olarak Dj Emrah Karaduman performans sergiledi. Ardından aralarında Kibariye, Melis Fis, Ekin Uzunlar, Nazlı Senem, Mustafa Mert Koç, Elif Afra Kılıç, Çağlayan Topaloğlu, Mela Bedel ve Karma gibi isimler İstanbul Festivali sahnesinde Türk müziğine damga vuran birbirinden hit Serdar Ortaç şarkılarını seslendirdi.

İstanbul, Ortaç Şarkılarıyla Coştu!

Eser Yenenler’in Serdar Ortaç’ı anons etmesiyle birlikte İstanbul Festivali’nde fırtına koptu. Ortaç; "Sana Değmez, Gıybet, İki Deli, Karabiberim, Ne Olur Gitme, Poşet" gibi dillere pelesenk olmuş eserlerini sevenleri için seslendirdi. İstanbul, Serdar Ortaç'ın efsaneleşmiş şarkılarıyla adeta inledi.

Kibariye "Kanasın" İle Olay Yarattı!

Gecenin en büyük sürprizlerinden biri Kibariye'nin sahneye çıkmasıyla gerçekleşti. Serdar Ortaç'ın en sevilen eserlerinden "Kanasın" ile sahne alan Kibariye, performansı ile gecenin ritmini doruk noktasına ulaştırdı.

Mustafa Mert Koç'tan "Heyecan"a Arabesk Yorum!

Hem oyunculuğu hem de müzik dünyasındaki performansı ile büyük beğeni toplayan Mustafa Mert Koç, festivalde Serdar Ortaç'ın en sevilen eserlerinden "Heyecan" ile sahneye çıktı. Arabesk tarzdaki yorumu ile büyük beğeni toplayan Mustafa Mert Koç'a sahnesi boyunca binlerce kişi eşlik etti. "Heyecan"a yapılan arabesk yorum, festival seyircisinden tam not aldı.

Melis Fis İstanbul Festivali’ni Uçurdu!

Festivalin en dikkat çeken isimlerinden biri de son dönemlerin genç yıldızlarından Melis Fis oldu. Müzik dünyasındaki çıkışını Serdar Ortaç'ın "Kara Kedi" şarkısıyla gerçekleştiren Melis Fis, "Zor" isimli şarkı ile sahneye çıktı. Enerjisi ve sahne aurasıyla nefes kesen genç yıldız, Serdar Ortaç'ın kendisine uğur getirdiğini söyledi.

Gecede sahne alan Nazlı Senem, "Haksızlık" şarkısını seslendirirken Çağlayan Topaloğlu, "Yar Diye Diye" performansı ile hafızalarda iz bıraktı. Ekin Uzunlar'ın kemençe eşliğinde seslendirdiği "Ben Adam Olmam" konserin dikkat çeken performansları arasında yer aldı. Mela Bedel, "Bilsem Ki" ile duygusal fırtınalar estirirken Elif Afra Kılıç ve Serhat Durmuş ikilisi, Dansöz performansıyla coşkuyu ve enerjiyi ikiye katladı. Türk pop müziğinin yeni grubu Karma, sözü ve müziği Serdar Ortaç'a ait olan yeni şarkıları "Ta Burama Geldi" ile sahnedeydi.

İstanbul Festivali kapsamında Genç Sahne, canlı performanslar, DJ setleri, dans gösterileri, söyleşiler ve interaktif etkinliklerle festivalin enerjisini ilk saatlerden itibaren yükseltiyor. 3x3 Basketbol Alanı da turnuvalar, gösteri maçları, yarışmalar ve sürpriz aktivasyonlarla spor ile eğlenceyi aynı sahada buluşturuyor.

Marka deneyim alanları, çocuklara özel eğlence noktaları ve zengin gastronomi seçenekleriyle desteklenen İstanbul Festivali, müzik, spor, eğlence ve lezzeti tek çatı altında bir araya getirerek her yaştan ziyaretçiye gün boyu süren dinamik ve benzersiz bir festival deneyimi vadediyor.