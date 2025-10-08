İstanbul elektrik kesintisi! 8 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY – Ömerli Mahallesi (Borahan, Yiğiter Sokak)

Tarih: 8 Ekim 2025

Saat: 00:30 – 06:30

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı TM Bakımı)

Açıklama:

İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması yapılacaktır. Bu nedenle belirtilen saatler arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE – Karaağaç Mahallesi (Kahraman Sokak)

Tarih: 8 Ekim 2025

Saat: 01:00 – 02:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Açıklama:

Altyapı dönüşüm ve yatırım çalışmaları kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY – Anadolu Mahallesi (Güllübahçe, Kıymetli, Şule Sokak)

Tarih: 8 Ekim 2025

Saat: 09:00 – 16:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Havai Hat Bakımı)

Açıklama:

Kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle belirtilen saatlerde elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY – Karlıbayır Mahallesi (Bilay, Cemre, Ekrem, Eski Edirne Asfaltı, Fikri, Mozaik, Rüştü, Tabur, Yücealp Sokaklar)

GAZİOSMANPAŞA – Karadeniz Mahallesi (1148. Sokak)

Tarih: 8 Ekim 2025

Saat: 10:00 – 18:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı TM Bakımı)

Açıklama:

Trafo merkezi bakım çalışmaları kapsamında iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAĞCILAR – Bağlar Mahallesi (63. Sokak ve çevresi)

Tarih: 8 Ekim 2025

Saat: 09:00 – 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı TM Bakımı)

Açıklama:

Kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları sebebiyle belirtilen saatlerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BEYLİKDÜZÜ – Yakuplu Mahallesi (Birlik Sokak ve çevresi)

Tarih: 8 Ekim 2025

Saat: 09:00 – 17:00

Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı

Açıklama:

Yeni abone bağlantı çalışmaları kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ – Yakuplu Mahallesi (158., 160., 162., 176., 178., 43., 45., 51., Hürriyet, Kubilay, Mareşal Fevzi Çakmak, Yakuplu Sokaklar)

Tarih: 8 Ekim 2025

Saat: 09:00 – 17:00

Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı

Açıklama:

Abone bağlantı çalışmaları nedeniyle belirtilen saatlerde elektrik kesintisi olacaktır.

BEYLİKDÜZÜ – Yakuplu Mahallesi (200., 202., 204., 59., 63., 65., 67., Haramidere, Hürriyet Sokaklar)

Tarih: 8 Ekim 2025

Saat: 09:00 – 12:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı TM Bakımı)

Açıklama:

Trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle sabah saatlerinde planlı kesinti uygulanacaktır.

BEYLİKDÜZÜ – Yakuplu Mahallesi (178., 186., 188., 194., 200., 202., 204., 208., 59., 61., 63., 65., 67., Binnaz, Geçit, Haramidere, Hürriyet, Kanuni, Sancaktar, Yakuplu Sokaklar)

Tarih: 8 Ekim 2025

Saat: 12:00 – 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı TM Bakımı)

Açıklama:

Öğle saatlerinden itibaren trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT – Talatpaşa Mahallesi (1000., Pazaryolu, Şehit Hakan Yılmaz Sokaklar)

Tarih: 8 Ekim 2025

Saat: 09:00 – 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Önleyici Bakım)

Açıklama:

Önleyici bakım çalışması kapsamında iş sağlığı ve güvenliği dikkate alınarak elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ESENYURT – Mehmet Akif Ersoy Mahallesi (Bağdat Sokak), Mehterçeşme Mahallesi (1822., 2049., 2050., Bağdat Sokak), Yeşilkent Mahallesi (1803., Hacı Bayram Veli Sokak)

Tarih: 8 Ekim 2025

Saat: 17:00 – 17:00 (Aynı gün içinde kısa süreli kesinti planlanmıştır)

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Havai Hat Bakımı)

Açıklama:

Havai hat bakım çalışmaları nedeniyle kısa süreli enerji kesintileri yaşanacaktır.