İstanbul elektrik kesintisi! 31 Ekim 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 31 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar İlçesi - Firuzköy Mahallesi

Aziz, Azize Çıkmazı, Bağlariçi, Firuzköy Bulvarı, Hasan Önel, Mezarlık Üstü, Mustafa Kemal Paşa sokaklarında 31 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar İlçesi -Evren Mahallesi

31 Ekim 2025 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar İlçesi - 15 Temmuz Mahallesi

1433, 1434, Bahar ve Gülbahar sokaklarında 31 Ekim 2025 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağcılar İlçesi - Demirkapı Mahallesi

1603, 1604, 1605, 1614, 1615, 1616, 1617 ve İnönü sokaklarında; ayrıca Mahmutbey Mahallesi İnönü Sokak çevresinde 31 Ekim 2025 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı yapılacaktır.

Bağcılar İlçesi - 15 Temmuz Mahallesi

1452, 1453, 1455, 1468, Cami Yolu ve Şehit Cengiz Karcıoğlu sokaklarında 31 Ekim 2025 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Bahçelievler İlçesi - Yenibosna Merkez Mahallesi

29 Ekim, Ali Duran, Kavak ve Manolya 1 sokaklarında 31 Ekim 2025 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Bahçelievler İlçesi - Yenibosna Merkez Mahallesi

Kor ve Çınar sokaklarında 31 Ekim 2025 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler ve Bağcılar İlçeleri

Bahçelievler ilçesi Yenibosna Merkez Mahallesi Kavak Sokak ile Bağcılar ilçesi Bağlar Mahallesi Osman Paşa ve Yalçın Koreş sokaklarında 31 Ekim 2025 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Bahçelievler İlçesi -Bahçelievler Mahallesi

Ali Reşat Paşa, Hareket Ordusu, Karikatürist Ramis, Menekşe 1, Ressam Namık İsmail, Talatpaşa ve İstanbul Şehitleri sokaklarında 31 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında SCADA/OSOS yatırımı kapsamında çalışma yapılacağı için elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü İlçesi - Kavaklı Mahallesi

Aysu, Deniz Aktaş ve Kosova sokaklarında 31 Ekim 2025 tarihinde saat 08.00 ile 16.00 arasında abone veya şube bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Beylikdüzü İlçesi - Kavaklı Mahallesi

26 Ağustos, 57. Alay, Asil, Bağımsızlık, Deniz Aktaş, Esef, Gaffar Okkan, Hisarkaya, Karaman, Misafir, Nadide, Orhangazi, Petrol, Salatin, İlknur ve İstanbul sokaklarında 31 Ekim 2025 tarihinde saat 08.00 ile 16.00 arasında abone bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü İlçesi - Kavaklı Mahallesi

31 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone veya şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir İlçesi - Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi

Akkuş, Akleylek, Albatros, Ardıç, Atmaca, Ağaçkakan ve Üveyik sokaklarında 31 Ekim 2025 tarihinde saat 00.00 ile 07.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt İlçesi - Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi

2209, Karakol, Kılıç, Sefa ve Veda sokaklarında 31 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar İlçesi - Yeşilkent Mahallesi

Atatürk, G-634, G-636, G-637, G-638, G-639 ve G-802 sokaklarında 31 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.