Haberler

İstanbul elektrik kesintisi! 24 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Güncelleme:
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 24 Ekim günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 24 Ekim günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar – Merkez, Ambarlı Mahallesi (Aksu, Balaban, Beyazzambak, Cumhuriyet, Gazete, Güngör, Güven, Hikmet, Peri, Sebat, Uğurlu Sokakları)

Kesinti Nedeni: Abone veya Şube Bağlantı Çalışması

Saat: 08.00 - 16.00

Bağcılar – Merkez, Çınar Mahallesi (795, 796, 802, 843. Sokaklar)

Kesinti Nedeni: Abone veya Şube Bağlantı Çalışması

Saat: 08.00 - 14.00

Bağcılar – Merkez, Güneşli Mahallesi (1243, 1273-1276. Sokaklar ve Kirazlı Sokak)

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı)

Saat: 09.00 - 17.00

Bağcılar – Merkez, Mahmutbey Mahallesi (2468-2477, 2657. Sokaklar, Soğuksu ve Turgut Sokakları)

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı)

Saat: 09.00 - 17.00

Bağcılar – Merkez, Güneşli Mahallesi (1240-1286. Sokaklar, Cumhuriyet ve Kirazlı Sokakları)

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı)

Saat: 09.00 - 17.00

Bağcılar – Merkez, Demirkapı Mahallesi (1651, 1654. Sokaklar, Maslak Sokak)

Fatih Mahallesi (1874, 1875. Sokaklar, Velioğlu Sokak)

Göztepe Mahallesi (2281-2342. Sokaklar, Karanfil ve Maslak Sokakları)

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması (Dönüşüm Çalışması)

Saat: 09.00 - 17.00

Bağcılar – Merkez, Yavuz Selim Mahallesi (1021-1034. Sokaklar, Hoca Ahmet Yesevi Sokak)

Zeytinburnu – Sümer Mahallesi (26/3, 26/4. Sokaklar)

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Önleyici Bakım)

Saat: 09.00 - 12.00

Bağcılar – Merkez, Güneşli Mahallesi (1297-1371. Sokaklar, Mahmutbey, Üsküp ve Şehit Erdal Ünlü Sokakları)

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması (Dönüşüm Çalışması)

Saat: 09.00 - 15.00

Bahçelievler – Merkez, Soğanlı Mahallesi (Kocatepe Sokak)

Kesinti Nedeni: Abone veya Şube Bağlantı Çalışması

Saat: 09.00 - 13.00

Bahçelievler – Merkez, Kocasinan Merkez Mahallesi (Karadeniz, Koçlar, Ordu, Turna, Şehit Fikret Söğütler Sokakları)

Kesinti Nedeni: Abone veya Şube Bağlantı Çalışması

Saat: 09.00 - 13.00

Bahçelievler – Merkez, Hürriyet Mahallesi (Gülnihal, Hürriyet, Fatih 1, Güneşli Çıkmazı, Polat, Aktaş, Hereke Sokakları)

Kesinti Nedeni: Abone veya Şube Bağlantı Çalışması

Saat: 10.00 - 20.00

Bahçelievler – Merkez, Bahçelievler, Siyavuşpaşa ve Şirinevler Mahalleleri

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı)

Saat: 02.00 - 06.00

Bahçelievler – Merkez, Bahçelievler Mahallesi (Elvan, Şimşek 1 Sokak)

Soğanlı Mahallesi (Tuna Sokak)

Kesinti Nedeni: Abone veya Şube Bağlantı Çalışması

Saat: 07.00 - 11.00

Bayrampaşa – Cevatpaşa Mahallesi (Amiral Sadık Altıcan, Namık Kemal, Osman Gazi, Saraybosna Sokakları)

Kesinti Nedeni: Abone veya Şube Bağlantı Çalışması

Saat: 08.00 - 14.00

Büyükçekmece – Güzelce, Muratçeşme, Hürriyet, Ulus, Türkoba Mahalleleri

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı)

Saat: 09.00 - 17.00

Büyükçekmece – Ekinoba, Mimarsinan ve Sinanoba Mahalleleri

Kesinti Nedeni: Abone veya Şube Bağlantı Çalışması

Saat: 10.00 - 17.00

Esenler – Namık Kemal Mahallesi (20, 26, 28. Sokaklar)

Çifte Havuzlar Mahallesi (Kaan, Kocayusuf Sokakları)

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Önleyici Bakım)

Saat: 00.01 - 07.00

Esenler – Nine Hatun Mahallesi (118-143. Sokaklar, Aziziye, Pasinler, Ayazma, Horasan, Malazgirt Sokakları)

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması (Ekonomik Ömür Sebebiyle Yenileme)

Saat: 08.30 - 17.00

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
