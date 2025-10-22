İstanbul elektrik kesintisi! 22 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

24 Ekim 2025 - 01.00 ile 07.00 saatleri arasında

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Arnavutköy ilçesi Merkez Anadolu Mahallesi Amir, Eski Edirne Asfaltı sokakları

Arnavutköy Merkez Mahallesi Akgüvercin, Aziziye, Eski Edirne Asfaltı, Mecitözü, Müdebbir, Müslim, Oltu, Toros, Özkul, Şener, Şenol sokakları

Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Karadeniz Mahallesi 1179. Sokak

Belirtilen bölgelerde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Ekim 2025 - 08.00 ile 14.00 saatleri arasında

Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Bayrampaşa ilçesi Merkez Cevatpaşa Mahallesi Amiral Sadık Altıcan, Namık Kemal, Osman Gazi, Saraybosna sokakları

Belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 Ekim 2025 - 08.00 ile 16.00 saatleri arasında

Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Beylikdüzü ilçesi Merkez Sahil Mahallesi Anafartalar, Kocatepe sokakları

Belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 Ekim 2025 - 09.00 ile 15.00 saatleri arasında

Kesinti Nedeni: Yatırım çalışması (ekonomik ömrünü tamamlayan hat yenilemesi)

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Kağıthane ilçesi Merkez Çağlayan Mahallesi Atakan, Bozdemir, Levent, Mehmet Akif, Nimet, Park, Paşa, Tayfun, Şan, Şen sokakları

Ayrıca aynı ilçede Çağlayan Mahallesi Avcılar, Ayışığı, Bozdemir, Dizer, Efeler, Gürsel, Kumru, Murakıplar, Paşa, Tayfun sokaklarında da çalışma yapılacaktır.

Belirtilen bölgelerde yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Ekim 2025 - 09.00 ile 17.00 saatleri arasında

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Büyükçekmece ilçesi Merkez Güzelce Mahallesi Esra 1 Sokak

İstanbul Büyükçekmece ilçesi Merkez Türko­ba Mahallesi Şafak 3 Sokak

İstanbul Büyükçekmece ilçesi Hürriyet Mahallesi

İstanbul Büyükçekmece ilçesi Merkez Muratçeşme Mahallesi Eski Silivri Sokak

İstanbul Büyükçekmece ilçesi Ulus Mahallesi

Belirtilen bölgelerde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Ekim 2025 - 10.00 ile 15.00 saatleri arasında

Kesinti Nedeni: Yatırım çalışması (yeni kablo bağlantısı)

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Arnavutköy ilçesi Merkez Hadımköy Mahallesi Kaşmir, Mustafa İnan, Müge, Su, Ziya Meriç, Çakırpınar sokakları

Belirtilen bölgelerde yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Ekim 2025 - 09.00 ile 17.00 saatleri arasında

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi

Belirtilen bölgede bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Ekim 2025 - 11.00 ile 15.00 saatleri arasında

Kesinti Nedeni: Abone veya şube bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul Bayrampaşa ilçesi Merkez Muratpaşa Mahallesi Dericiler D Blok, Dericiler E Blok sokakları

Belirtilen bölgelerde bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.