İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı

İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı
İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı
Güncelleme:
İstanbul Silivri Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişeye girmek isteyen otomobile arkadan gelen otobüs çarptı. Kazada otomobilde bulunan üç kişiden 2'si hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

  • İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişelerinde otobüsün gişeye girmeye çalışan otomobile arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.
  • Kazada otomobilde bulunan 3 yolcudan 2'si hayatını kaybetti, 1 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
  • Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da korkunç bir kaza meydana geldi. Kaza, saat 15.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeleri mevkiinde yaşandı.

GİŞEYE GİRMEK İSTEYEN ARACA OTOBÜS ÇARPTI

İddiaya göre, yoldaki gişeye girmek isteyen Emir Şengün idaresindeki otomobile arkadan gelenotobüs çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

BİLANÇO AĞIR

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada otomobilde bulunan 3 kişiden Emir Şengün ve eşi Fatma Şengün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan G.Ş.(16) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Emir Şengün ve Fatma Şengün'ün cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan otobüste bulunan yolcuların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle 2 şeridi trafiğe kapattı. Araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Valiliği, "23.01.2026 Cuma günü saat 15.30 sıralarında Silivri İlçesi KMO Kınalı gişeleri Ankara istikametinde; aynı istikamette seyir eden otobüsün gişeye girmeye çalışan otomobile arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada otomobilde bulunan 3 yolcudan 2'si olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan bir yolcu ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
