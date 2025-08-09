İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul'da deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ile Kandilli Rasathanesi, 9 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen depremlerle ilgili güncel bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor. Türkiye, jeolojik yapısı itibarıyla sık sık farklı şiddetlerde sarsıntılar yaşanan bir bölge konumunda bulunuyor. Günlük hayatta genellikle fark edilmeyen hafif titreşimler zaman zaman halk arasında endişeye yol açan daha güçlü depremlerle de kendini gösterebiliyor. Yetkililer, deprem riskine karşı vatandaşları bilinçlendirmeye ve gerekli önlemleri almaya devam ediyor. İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, deprem verilerini anlık ve güvenilir biçimde halkla paylaşıyor. Bölgedeki sismik hareketleri titizlikle izleyen kurum, resmi internet sitesi aracılığıyla son 500 deprem kaydını kamuoyunun erişimine sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Deprem Dairesi, Türkiye'de gerçekleşen depremlerle ilgili en güncel bilgileri anlık olarak vatandaşlarla paylaşıyor. Gelişmiş teknoloji ve uzman ekipleriyle deprem verilerini hızlıca değerlendiren Afad, her sarsıntıyı yakından izleyerek, halkın güvenliğini sağlamak ve bilinçlendirmek amacıyla detayları gecikmeden kamuoyuna sunuyor. Bu sayede toplumun depremle ilgili gelişmelerden haberdar olması ve gerekli tedbirleri zamanında alması sağlanıyor.

9 AĞUSTOS 2025 İSTANBUL'DA DEPREM OLDUMU?

"Bugün İstanbul'da deprem oldu mu?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerini düzenli olarak ziyaret edebilir. Bu platformlar, gerçekleşen depremleri anlık olarak kaydeder ve kapsamlı analizlerle kamuoyuna aktarır. Son 500 deprem verisi dahil olmak üzere, bölgedeki tüm sarsıntılar hakkında en güncel bilgilere bu kaynaklardan ulaşmak mümkündür.