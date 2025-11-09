Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 9 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

Güncelleme:
İstanbul, sabah saatlerinde meydana gelen depremle güne başladı. Şehrin pek çok noktasında hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Sosyal medya platformlarında "Deprem mi oldu?" paylaşımları hızla çoğalırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depremle ilgili ilk bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul, sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntıyla sallandı. Şehrin birçok noktasında hissedilen titreşim, kısa süreli panik yaratırken özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar durumu yoğun hissetti. Sosyal medyada " İstanbul'da deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı. Gözler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (Kandilli) ve AFAD'ın yapacağı resmi açıklamalara çevrildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketlilikleri 7 gün 24 saat izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde kaydedilen depremler, gelişmiş gözlem sistemleri aracılığıyla anlık olarak analiz edilip kamuoyuyla paylaşılıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı deprem listelerinde sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik bilgiler yer alıyor. Bu veriler, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasını sağlarken, yanlış söylentilerin önüne geçilmesine de katkıda bulunuyor. Kurum, verileri düzenli olarak güncelleyerek vatandaşların deprem farkındalığını artırmayı hedefliyor ve yıl boyunca çeşitli eğitim ve tatbikatlar düzenliyor.

9 KASIM 2025 İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

9 Kasım 2025 Pazar sabahı İstanbul'da hissedildiği iddia edilen deprem, kent genelinde kısa süreli bir panik yarattı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımlarını hızla artırdı.

Kısa süre sonra AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremle ilgili ilk resmi verileri paylaştı. Açıklamalarda, depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği detaylı olarak verildi. Her iki kurum da vatandaşlara yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere güvenmeleri yönünde uyarıda bulundu.

AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" listeleri, Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketlere dair en güncel bilgilere erişim sağlarken, bilim insanları ve araştırmacılar için de güvenilir bir referans olmaya devam ediyor.

