Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 17 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 17 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da sabah saatlerinde yerel halk tarafından bir sarsıntı hissedildi. Bazı ilçelerde fark edilen bu hareketlilik, vatandaşların telefonlarına sarılarak "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu gündeme getirmesine yol açtı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan paylaşımlar, olaya dair merakı artırırken, AFAD'dan gelen ilk açıklamalar ise sarsıntıyla ilgili ön bilgilere işaret etti. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı, şehirde kısa süreli bir endişe yarattı. Bazı ilçelerde duyulan hareketlilik, özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşları telaşlandırdı. " İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu sosyal medyada hızla paylaşılırken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklayacağı resmi bilgilere çevrildi. Sarsıntıya dair ilk bilgiler haberimizin devamında bulunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketlilikleri 7 gün 24 saat izlemeye devam ediyor. Farklı bölgelerde kaydedilen sarsıntılar, gelişmiş gözlem ve kayıt sistemleri sayesinde anlık olarak tespit edilip kamuoyunun erişimine sunuluyor.

Kandilli Rasathanesi'nin ülke çapındaki yaygın sensör ağı, yer hareketlerini saniyeler içinde kaydedip analiz ediyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere hızla ulaşmasını sağlarken, uzmanlar için de güvenilir bir kaynak niteliği taşıyor.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 17 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın listelerinde depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik bilgiler detaylı şekilde yer alıyor. Bu sayede vatandaşlar doğru bilgilere erişebiliyor ve sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış iddiaların önüne geçilebiliyor. Kurum, yıl boyunca düzenli bilgilendirmeler, farkındalık çalışmaları ve tatbikatlarla deprem bilincinin artırılmasına katkı sağlıyor.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 17 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

17 KASIM 2025 PAZARTESİ İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN SARSINTI

17 Kasım 2025 Pazartesi sabahı İstanbul'da bazı bölgelerde sarsıntı hissedildi. Şehrin özellikle yüksek katlı binalarında yaşayan vatandaşlar, hareketliliği daha belirgin biçimde fark etti. Sosyal medyada "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu hızla gündeme gelirken, gözler kısa süre içinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaşacağı resmi bilgilere çevrildi.

Her iki kurum da kısa süre sonra söz konusu sarsıntıya ilişkin büyüklük, merkez üssü ve derinlik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi açıklamaları takip ederek doğrulanmamış bilgilere itibar etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 şehirde alarm! 100'den fazla kişi aynı şüpheyle hastaneye kaldırıldı

3 şehirde alarm! 100'den fazla kişi aynı şüpheyle hastaneye kaldırıldı
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı

Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı! İlk operasyon tamam

Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
3 şehirde alarm! 100'den fazla kişi aynı şüpheyle hastaneye kaldırıldı

3 şehirde alarm! 100'den fazla kişi aynı şüpheyle hastaneye kaldırıldı
Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü

Kaza sonrası ortalık karıştı! Emekli öğretmen feci şekilde can verdi
Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç

Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Futbol sahası ringe döndü, tam 24 kırmızı kart

Futbol sahası ringe döndü, tam 24 kırmızı kart
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
Boşandığı kişinin eski kocasını öldürüp kendini vurdu

Sokağı karıştıran olay! Kendisi öldü, vurduğu kişi ağır yaralı
Sinan Engin, Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin

Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin
Portekiz, 9-1'lik tarihi skorla Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi

9-1'lik tarihi skor! Dünya Kupası'na gitmeyi garantilediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.