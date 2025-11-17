İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 17 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı, şehirde kısa süreli bir endişe yarattı. Bazı ilçelerde duyulan hareketlilik, özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşları telaşlandırdı. " İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu sosyal medyada hızla paylaşılırken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklayacağı resmi bilgilere çevrildi. Sarsıntıya dair ilk bilgiler haberimizin devamında bulunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketlilikleri 7 gün 24 saat izlemeye devam ediyor. Farklı bölgelerde kaydedilen sarsıntılar, gelişmiş gözlem ve kayıt sistemleri sayesinde anlık olarak tespit edilip kamuoyunun erişimine sunuluyor.

Kandilli Rasathanesi'nin ülke çapındaki yaygın sensör ağı, yer hareketlerini saniyeler içinde kaydedip analiz ediyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere hızla ulaşmasını sağlarken, uzmanlar için de güvenilir bir kaynak niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın listelerinde depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik bilgiler detaylı şekilde yer alıyor. Bu sayede vatandaşlar doğru bilgilere erişebiliyor ve sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış iddiaların önüne geçilebiliyor. Kurum, yıl boyunca düzenli bilgilendirmeler, farkındalık çalışmaları ve tatbikatlarla deprem bilincinin artırılmasına katkı sağlıyor.

17 KASIM 2025 PAZARTESİ İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN SARSINTI

17 Kasım 2025 Pazartesi sabahı İstanbul'da bazı bölgelerde sarsıntı hissedildi. Şehrin özellikle yüksek katlı binalarında yaşayan vatandaşlar, hareketliliği daha belirgin biçimde fark etti. Sosyal medyada "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu hızla gündeme gelirken, gözler kısa süre içinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaşacağı resmi bilgilere çevrildi.

Her iki kurum da kısa süre sonra söz konusu sarsıntıya ilişkin büyüklük, merkez üssü ve derinlik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi açıklamaları takip ederek doğrulanmamış bilgilere itibar etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.