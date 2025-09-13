İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Eylül İstanbul'da nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Türkiye, jeolojik yapısı itibarıyla "deprem ülkesi" olarak adlandırılan coğrafyalardan biridir. Bu sebeple, Kandilli Rasathanesi ve AFAD gibi kurumların "son depremler" verileri sıkça takip edilir. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Eylül İstanbul'da nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte ayrıntılar...

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM SORGULAMA EKRANI

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye içinde ve yakın coğrafyada meydana gelen sismik aktiviteleri anbean izler ve raporlar. Web sitesinde "Canlı Deprem Sorgulama Ekranı" bölümü ile;

Depremin tarih, saat, enlem-boylam, derinlik gibi teknik verileri,

Şiddet ve büyüklük değerleri (örneğin ML, Mw vb.),

Yer ve çözüm niteliği (örneğin "İlksel" gibi),

Harita ve interaktif görselleştirmeler sunulur.

Kullanıcılar bu ekran sayesinde "deprem mi oldu?", "nerede oldu?", "kaç şiddetindeydi?" gibi sorulara doğrudan yanıt alabilirler.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli'nin sağladığı en güncel veriler incelendiğinde, 13 Eylül 2025 tarihinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çok sayıda küçük ölçekte deprem kaydedilmiştir. Bunlar genellikle büyüklükleri 1.0-3.5 arası olup derinlikleri ve merkez üsleri değişkenlik göstermektedir.

Örneğin:

Balıkesir, Sındırgı çevresinde 1.0-2.5 arasında birçok deprem saptanmış durumda.

Elazığ-Palu bölgesinde 3.0-3.5 arası depremler olmuş.

Bu liste, Kandilli'nin "İlksel" çözüm niteliğiyle kaydettiği depremleri içerir ki bu, verilerin ilk analiz sonrası yayınlanmış olmasına işaret eder.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD da benzer şekilde Türkiye geneli ve çevresinde sismik hareketliliği izler. AFAD'ın son depremler listesi, teknik detayları (veri kaynakları, büyüklük türü vb.) Kandilli'ye kıyasla farklı formatta olsa da, birlikte kullanıldığında "son depremler" açısından bütünsel bir görünüm sağlar.

13 Eylül 2025 için AFAD kaynaklı bilgilerde de Kandilli ile örtüşen küçük büyüklükte depremler bildirilmiştir. Özellikle Manisa, Balıkesir, Kayseri, Erzincan gibi bölgelerde hafif yer hareketlerine dair veriler vardır.

13 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

Bu soruya doğrudan yanıt: Evet, 12 Eylül 2025 tarihinde Türkiye'nin çeşitli illerinde küçük ve orta büyüklükte depremler oldu, ancak "büyük ve yıkıcı bir deprem" kaydedilmedi.

Detaylar:

Depremlerin çoğu 1.0 ile yaklaşık 3.5 büyüklük arasında.

Hiçbir kaynakta 6.0 üzeri ya da geniş çaplı hasar verebilecek bir deprem raporu görülmemiş.

Özellikle Balıkesir-Sındırgı bölgesi ve Palu (Elazığ) çevresinde hissedilen küçük sarsıntılar var.

Dolayısıyla, 13 Eylül'ün "deprem günü" olduğu kesin; ama bu tarih için büyük çaplı felaket ya da olağanüstü bir sismik olay belgelenmemiştir.