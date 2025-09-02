İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ baraj doluluk oranı 2 Eylül 2025

İstanbul'un su kaynaklarının yönetiminde kritik bir gösterge olan baraj doluluk oranları, şehir genelinde hem vatandaşların su tasarrufu alışkanlıklarını hem de su yönetim politikalarını doğrudan etkiliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2 Eylül 2025 itibarıyla İstanbul barajlarındaki son doluluk verilerini açıkladı. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 2 Eylül 2025 İSKİ baraj doluluk oranının detayları haberimizde...

2 EYLÜL 2025 BARAJ DOLULUK ORANI

2 Eylül 2025 baraj doluluk oranı, İstanbul'un su ihtiyacının planlanmasında temel veri olarak kullanılıyor. İSKİ'nin yayınladığı resmi verilere göre, İstanbul'daki toplam baraj doluluk oranı %39,54 olarak ölçüldü.

BARAJLARIN SON DURUMU:

Ömerli Barajı: %35,31

Darlık Barajı: %52,71

Elmalı Barajı: %59,43

Terkos Barajı: %45,08

Alibey Barajı: %24,03

Büyükçekmece Barajı: %41,52

Istrancalar Barajı: %32,91

Kazandere Barajı: %19,37

Pabuçdere Barajı: %30,91

Sazlıdere Barajı: %37,68

Bu veriler, İstanbul'un farklı bölgelerindeki barajların doluluk seviyelerinin birbirinden farklı olduğunu gösteriyor. Özellikle Kazandere ve Alibey Barajları, düşük doluluk oranlarıyla dikkat çekerken, Elmalı ve Darlık Barajları nispeten daha yüksek doluluk oranlarına ulaştı.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2 EYLÜL 2025

İSKİ, İstanbul'un su kaynaklarını düzenli olarak takip ederek baraj doluluk oranlarını kamuoyu ile paylaşıyor. 2 Eylül 2025 verilerine göre, İstanbul genelinde baraj doluluk oranı %39,54 olarak kaydedildi. Bu oran, geçen yıla göre sınırlı bir düşüşü işaret ederken, yağış miktarının yetersiz olduğu bölgelerde dikkatli su yönetimi uygulanmasını zorunlu kılıyor.

İSKİ'nin açıklamasına göre, şehirde su tasarrufu ve bilinçli kullanım önlemleri alındığı takdirde barajların doluluk seviyelerinin kış aylarında artması bekleniyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Vatandaşlar tarafından en çok aranan sorulardan biri, İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? sorusu. 2 Eylül 2025 itibarıyla İstanbul'daki baraj doluluk oranı %39,54 olarak ölçülürken, bu durum suyun dikkatli kullanılmasını gerektiriyor.

Bölgesel olarak bakıldığında:

Yüksek doluluk: Elmalı (%59,43), Darlık (%52,71)

Orta seviye doluluk: Terkos (%45,08), Büyükçekmece (%41,52), Sazlıdere (%37,68)

Düşük doluluk: Kazandere (%19,37), Alibey (%24,03), Pabuçdere (%30,91)

Bu veriler ışığında, özellikle düşük doluluk oranına sahip barajlar için vatandaşların su tasarrufuna özen göstermesi öneriliyor.