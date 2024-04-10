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İSTANBUL BOŞALDI MI? Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç? İstanbul son dakika trafik yoğunluğu haritası!

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Megakent İstanbul, trafiği ile bilinen kilit şehirlerden biri. Nüfus yoğunluğu ile sık sık trafik yoğunluğu yaşanan İstanbul'da, 9 günlük Ramazan Bayramı sürecinde hafifleme beklentisine girildi. Ancak bayramın ilk günü, diğer günlerden farksız durumda. İstanbul'dan tatile giden onlarca vatandaş olsa da, trafik yoğunluğu halen yüksek. İSTANBUL BOŞALDI MI? Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç? İstanbul son dakika trafik yoğunluğu haritası! İşte ayrıntılar...

İSTANBUL DOLU MU, BOŞALDI MI?

Nüfusu ve araç yoğunluğu nedeni ile sık sık trafik krizleri yaşanan İstanbul'da hayat bazı günlerde durma noktasına geliyor. Uzun süreli tatillerde, tatilcilerin şehri terk edecekleri düşüncesi ile İstanbul trafiğinde bir hafifleme bekleniyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini değerlendiren kişiler, tatil başlamadan İstanbul'dan uzaklaştı. Ancak Ramazan Bayramı'nın 1. gününde kentte trafik yoğunluğu diğer günleri aratmadı.

İSTANBUL BOŞALDI MI? Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç? İstanbul son dakika trafik yoğunluğu haritası!

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE KAÇ?

Ramazan Bayramı'nın 1. günü trafik yoğunluğu belirli saatlerde düştü, belirli saatlerde ise yoğunlaştı. Saatler 17'yi gösterirken, İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre, İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BOŞALDI MI? Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç? İstanbul son dakika trafik yoğunluğu haritası!

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI

İstanbul'daki trafik yoğunluğundan haberdar olmak isteyen kişiler, yoğunluk haritasını merak ediyor. İşte Ramazan Bayramı'nın 1. günü İstanbul trafik yoğunluğu haritası;

İSTANBUL BOŞALDI MI? Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç? İstanbul son dakika trafik yoğunluğu haritası!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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