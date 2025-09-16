Orta Doğu'da uzun süredir süregelen gerilim, Gazze Şeridi'nde yeni bir dönemin kapılarını araladı. İsrail'in son hamleleri, bölgedeki dengeleri kökten değiştirebilir ve hem bölge halkının hem de uluslararası toplumun dikkatini yoğun şekilde çekiyor. Peki, İsrail topyekün işgale mi başladı? 16 Eylül Gazze'de neler oluyor, son durum ne? Tüm bu soruların yanıtları ve bölgedeki son gelişmeler, haberimizin detaylarında...

İSRAİL TOPYEKÜN İŞGALE Mİ BAŞLADI?

Son günlerde Orta Doğu'da tansiyon hızla yükselirken, özellikle Gazze Şeridi'nde yaşananlar dünya kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. ABD basını ve İsrailli yetkililerden alınan bilgiler, İsrail'in Gazze'de kara harekâtını başlattığını ve bu harekâtın geniş çaplı bir işgale işaret ettiğini ortaya koyuyor. Peki, İsrail gerçekten topyekûn bir işgale mi başladı? Gelin, Gazze'deki güncel durumu detaylarıyla inceleyelim.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik kara harekâtını resmen başlattı. ABD merkezli Axios gazetesi, İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, tank birliklerinin Gazze kent merkezine girdiğini ve kara harekâtının başladığını duyurdu. Bu gelişme, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail ziyaretinin hemen ardından gelmesiyle dikkat çekti.

Harekatın, ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklendiği ancak operasyonun mümkün olan en kısa sürede tamamlanması yönünde taleplerin olduğu aktarılıyor. İsrail hükümetinin 8 Ağustos'ta onayladığı ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun önerdiği Gazze'nin kademeli işgal planı doğrultusunda ilerleyen operasyon, kara, hava ve topyekûn askeri gücün yoğun şekilde kullanıldığı geniş çaplı bir müdahale olarak tanımlanıyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıların terör altyapısına büyük darbe vurmak amacıyla yapıldığını ve geri adım atılmayacağını açıkça belirtti. Bu ifadeler, operasyonun kararlılıkla sürdürüleceğinin işareti olarak yorumlanıyor.

16 EYLÜL GAZZE'DE NELER OLUYOR?

Gazze'de 16 Eylül günü yaşananlar, bölgedeki krizin boyutlarını gözler önüne seriyor. Gece boyunca süren yoğun hava saldırıları ve kara operasyonları, şiddetli patlamalarla kentte adeta geceyi gündüze çevirdi. İsrail medyasının aktardığına göre, saldırıların etkisi Tel Aviv'den bile hissedildi.

Hava ve kara harekâtında birçok bina yıkılırken, sivil can kayıpları da maalesef artıyor. Şu ana kadar 14 kişinin hayatını kaybettiği ve bu sayının daha da yükselmesinden endişe edildiği bildirildi. Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan Filistinliler ise, bombardımanın şiddetinin arttığını ve insani durumun giderek kötüleştiğini vurguladı.

Bu yoğun saldırıların hemen ardından, İsrailli esir aileleri ciddi endişelerini dile getirerek, rehinelerin hayatının tehlikede olduğunu belirtti. İsrail kamuoyunda ve siyasette, bu operasyonun rehineler üzerindeki olası etkileri tartışılmaya devam ediyor.

GAZZE'DE SON DURUM NE?

Gazze'de yaşananlar, sadece askeri operasyonlarla sınırlı kalmayıp, insani ve siyasi boyutlarıyla da büyük önem taşıyor. Bölgedeki çatışmaların yoğunlaşması, hem altyapının tahribatına hem de sivil halkın ağır zarar görmesine yol açıyor.

İsrail'in hedef aldığı yapılar arasında Hamas'ın kullandığı iddia edilen yüksek katlı binalar da bulunuyor. Bu strateji, Hamas'ın askeri gücünü zayıflatmayı amaçlarken, sivillerin yaşam alanlarının da ciddi tehdit altında olduğuna işaret ediyor. Yoğun bombardıman nedeniyle Gazze'nin büyük bir bölümü büyük yıkımla karşı karşıya kalmış durumda.

Hamas cephesi ise ABD Başkanı Trump'ın "rehinelerin canlı kalkan olarak kullanılacağı" yönündeki açıklamalarını reddediyor. Hamas yetkilileri, rehinelerin kaderinin tamamen İsrail hükümetinin politikalarına bağlı olduğunu, sistematik yıkım ve imha kampanyasının rehinelerin hayatlarını doğrudan tehlikeye attığını ifade ediyor.

Sonuç olarak, Gazze'deki insani kriz derinleşirken, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Uluslararası toplumun ve özellikle bölgedeki aktörlerin barış için acil adımlar atması gerekliliği her geçen gün daha da belirginleşiyor.