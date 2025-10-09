İsrail Gazze'den çekildi mi, ateşkes oldu mu?

Mısır'ın arabuluculuğunda süren müzakerelerin ardından İsrail ile Hamas arasında tarihi bir barış mutabakatına varıldı. Gazze'de ateşkes uygulamaya konuldu. İsrail hükümetinin anlaşmayı onaylaması beklenirken, ateşkes kapsamında perşembe ve cuma günleri kritik gelişmelerin yaşanması öngörülüyor. Peki, İsrail Gazze'den tamamen çekildi mi, ateşkes resmen başladı mı?

İSRAİL GAZZE'DEN ÇEKİLDİ Mİ?

Mısır medyası, taraflar arasında bir uzlaşma sağlandığını ve imzaların atıldığını, Gazze'de ateşkesin TSİ 12.00'da yürürlüğe gireceğini bildirdi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi "tarihi" diye nitelediği anlaşma ile "savaş döneminin bittiğini" söyledi.

İsrail hükümetinden ise anlaşmanın ancak İsrail kabinesinin onayının ardından uygulanmaya başlayacağı açıklaması geldi. İsrail kabinesinin Türkiye saatiyle 18.00'da anlaşmayı onaylaması bekleniyor.

NETANYAHU: TÜM REHİNELERİN EVE DÖNÜŞÜ SAĞLANACAK

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in de yer aldığı dolaylı müzakerelerin ardından, tarafların rehine ve tutuklu takası ile ateşkesi kapsayan bir anlaşmaya vardıkları açıklandı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ve Hamas'ın barış planımızın ilk aşamasına onay verdiklerini gururla duyuruyorum." ifadesini kullandı. Bu anlaşmanın, tüm rehinelerin serbest bırakılacağı ve İsrail ordusunun belirlenen hattın gerisine çekileceği anlamına geldiğini belirtti.

Filistinli kaynaklar, görüşmelerde İsrail'in asker çekme haritalarının masaya yatırıldığını bildirdi. Mısır'da varılan uzlaşıyı hem İsrail hem de Hamas doğruladı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Tüm rehinelerin eve dönüşünü sağlayacak" anlaşmanın bugün hükümetin onayına sunulacağını açıkladı.

Hamas ise yaptığı açıklamada, "Verdiğimiz kayıplar boşa gitmeyecek. Özgürlük ve bağımsızlık mücadelemiz sürecek." ifadelerini kullandı.

ATEŞKESİN UYGULANMASI

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, imzaların atılmasının ardından ateşkes sahada hemen yürürlüğe girecek.

İsrail kabinesi bugün toplanarak anlaşmanın ilk aşamasını onaylayacak. Bu onayla birlikte, İsrail cezaevlerinde bulunan Filistinli tutukluların serbest bırakılmasına yetki verilecek.

İsrail ordusu, anlaşmanın ardından 24 saat içinde Hamas ile uzlaşılan hattın gerisine çekilecek.

Kabine onayının ardından 72 saat içerisinde Hamas, İsrailli rehineleri serbest bırakacak. Rehineler, "tek seferde ve tören düzenlenmeden" serbest bırakılacak.

CUMA GÜNÜ İSRAİL ORDUSU GERİ ÇEKİLECEK

Ateşkesin imzalanmasından ertesi gün, İsrail ordusunun 'sarı hat' olarak belirlenen bölgeye çekilmesi planlanıyor.

Elde edilen bilgilere göre, bu çekilme sonrasında İsrail, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 53'ünü kontrol altında tutmaya devam edecek.

REHİNELERİN SERBEST BIRAKILMASI

Anlaşmaya göre, İsrailli rehinelerin cumartesi günü serbest bırakılması ve bu tarihin ABD Başkanı Trump'ın İsrail ziyaretiyle eş zamanlı olması bekleniyor.

Trump'ın pazar günü Kudüs'te açıklama yapacağı belirtilirken, Fox News'a yaptığı açıklamada ise rehinelerin pazartesi günü serbest bırakılmasını beklediğini söyledi.

TAKAS DETAYLARI

Anlaşma kapsamında:

• 7 Ekim'den bu yana tutuklanan 1.700 Filistinli,

• Ömür boyu hapis cezası alan 250 Filistinli,

• 20 İsrailli rehineye karşılık serbest bırakılacak.

Bu takasın ardından, bölgede kalıcı ateşkesin sağlanması için ikinci aşama görüşmelerine geçilmesi bekleniyor.