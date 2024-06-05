İsrail'de meydana gelen yangın söndürüldü mü? İsrail yangını neden çıktı?

İsrail'in kuzeyinde meydana gelen bu yangınlar, çevreye ve yerleşim alanlarına büyük zarar verdi. Bu nedenle, yangınların hızlı ve etkili bir şekilde kontrol altına alınması gerekiyor. Takviye ekiplerin devreye girmesi, yangınların yayılmasını önlemeye ve zararları en aza indirmeye yardımcı olacak. Bu tür acil durumlarda uluslararası işbirliği oldukça. Yangın söndürme çalışmaları için komşu ülkelerden veya uluslararası kuruluşlardan yardım istenmesi, afet yönetiminin bir parçası. İsrail ve Lübnan arasındaki gerginliklerin ortasında, insani ve çevresel zararları en aza indirmek için tüm tarafların işbirliği yapması gerekmekte.

İSRAİL YANGINI KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

İsrail resmi televizyon kanalı KAN'ın haberine göre, ülkenin kuzeyinde çıkan yangınların kontrol altına alınması için ek takviye ekipler talep edildi. Yediot Ahronot gazetesi, kuzeydeki Yukarı Celile'nin Kiryat Shmona bölgesindeki yerleşimlerde devam eden yangınların kontrol altına alınması sırasında 6 itfaiye erinin yaralandığını belirtti.

Gazete ayrıca, Kiryat Shmona ve Taberiyye bölgelerinde hava sıcaklığının 43 dereceyi aştığını ve sadece Celile ve Golan (işgal altındaki Suriye) bölgelerinde 15 yangın noktasının gözlemlendiğini kaydetti. Bu yüksek sıcaklıklar, yangınların yayılmasını ve kontrol altına alınmasını daha da zorlaştırmakta.

ANA MUHALEFET LİDERİNDEN LÜBNAN'A TEHDİT!

Ana muhalefet lideri Yair Lapid, X platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in kuzeyinin yanmasıyla birlikte İsrail'in caydırıcılığının da yok olduğunu ve Netanyahu hükümetinin bu konuda hiçbir yönetim ya da stratejisinin bulunmadığını eleştirdi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise yangınlara yönelik tepkisini Lübnan'ı tehdit ederek gösterdi. Ben-Gvir, yangının kontrol altına alınmayışını bir iflas olarak değerlendirerek, "Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir" ifadeleriyle tehditte bulundu.

İsrail merkezli "Ynet" haber sitesi, yangının Lübnan'daki Hizbullah tarafından pazar günü atılan roketler sonucu başladığını belirtti. Yukarı Celil bölgesinde çıkan yangınlara 14 ekip ve 6 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği, ancak Hizbullah tarafından fırlatılan yeni roketler nedeniyle yangınların tekrar ettiği bildirildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu, 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivil hayatını kaybetti.