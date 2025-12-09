Haberler

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Güncelleme:
Isparta'daki 'kesik baş' cinayetinde sır perdesi aralanmaya başladı. Soruşturmadaki ilk bulgulara göre katil zanlıları, çoban Ferdi Özdemir'in aracını durdurdu, bıçakladı, sonra başını gövdesinden ayırdı, son olarak ise aracını ateşe verdi.

Isparta'da kayıp olarak aranırken başı gövdesinden ayrılmış halde ve yanmış aracının yanında cansız bedenine ulaşılan 39 yaşındaki çoban Ferdi Özdemir'in öldürülmesine ilişkin soruşturma derinleşiyor. Özdemir'in kesik başını bulmak için geniş çaplı arama çalışmaları sürerken, soruşturma dosyasına yansıyan ilk bilgiler korkunç cinayetin planlı bir şekilde işlendiğini ortaya koydu.

'PLANLI PUSU' İDDİASI

Sabah'ta yer alan habere göre, Özdemir olay gecesi köydeki bakkala girdikten sonra Dinar– Isparta kara yolunda ilerlemeye başladı. Keçilerini kontrol etmek için dağ yoluna yönelen çobanın aracı kısa süre sonra kimliği belirsiz kişiler tarafından durduruldu.

Isparta'da Korkunç Cinayet: Çobanın Başını Kesip, Aracını Ateşe Verdiler

"BIÇAKLAYIP BAŞINI KESTİLER"

İddiaya göre saldırganlar, Ferdi Özdemir'i araçtan indirdikten sonra bıçakla öldürdü. Daha sonra çobanın başını kesen zanlılar, izlerini kaybettirmek için aracını ateşe verdi. Olay sonrası kesik başın bulunmasına yönelik çalışmalara çok sayıda askeri personel katıldı.

Isparta'da Korkunç Cinayet: Çobanın Başını Kesip, Aracını Ateşe Verdiler

NE OLMUŞTU?

Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde kayıp olarak aranan Özdemir'in aracı, dağlık bölgede yanmış halde bulunmuştu. Aracın yakınında hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin baş kısmının olmadığı tespit edildi.

SON GÖRÜNTÜSÜ MARKET KAMERASINDA

Araştırmalar sonucunda cesedin Ferdi Özdemir'e ait olduğu kesinleşti. Çobanın olaydan kısa süre önce saat 19.55'te köydeki bir markete girdiği, alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldığı güvenlik kamerasına yansımıştı.

ACILI BABADAN YÜREK YAKAN FERYAT

Vahşice katledilen çobanın babası Ramazan Ö., oğlunun daha önce husumet yaşadığı kişiler bulunduğunu belirterek, "Benim çocuğumu öldürmüşler, kafasını kesmişler. Başı gövdesinden ayrılmış. Husumetlileri vardı. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyorum. Ne cezası varsa çeksinler. Çocuğumun başını kesmişler, bunun cezası idam olmalı. Şu an 4 kişinin gözaltına alındığını biliyoruz. Muhtemelen ikisi daha önce husumet yaşadığı kişiler. Çocuğum sabah yemeğini yedi, 'keçileri dağa götürüyorum' diyerek evden çıktı. Davranışlarında şüpheli hiçbir şey yoktu. Zaten gideceği yer 5 dakikalık mesafe ama o gün orada 17 dakika oyalanmış" demişti.

Akkape yuz yıl turkıyesı

Kısas şeriatte vardır. Laik sistem de üç-beş yıl yatar iyi hal den cezası kısalır hapisten çıkar birini daha öldürür.

