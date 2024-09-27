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İsmail Hakkı Pekin kimdir? İsmail Hakkı Pekin kaç yaşında, nereli? İsmail Hakkı Pekin hayatı ve biyografisi!

İsmail Hakkı Pekin kimdir? İsmail Hakkı Pekin kaç yaşında, nereli? İsmail Hakkı Pekin hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken İsmail Hakkı Pekin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, İsmail Hakkı Pekin kaç yaşında, nereli? İsmail Hakkı Pekin hayatı ve biyografisi! İsmail Hakkı Pekin kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken İsmail Hakkı Pekin hakkında araştırmalar yapılıyor. İsmail Hakkı Pekin kimdir? İsmail Hakkı Pekin kaç yaşında, nereli? İsmail Hakkı Pekin hayatı ve biyografisi!

İSMAİL HAKKI PEKİN KİMDİR?

İsmail Hakkı Pekin (22 Nisan 1951) Türk asker ve siyasetçi. Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı.

1972 yılında Kara Harp Okulundan, 1973 yılında ise Piyade Okulundan mezun oldu. 1973-1982 yılları arası Hava İndirme Tugayı, 7. Hudut Taburu, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezinde görev yaptı. 1974 yılında teğmen rütbesiyle Hava İndirme Tugayı 1. Paraşüt Taburundan takım komutanı olarak Kıbrıs Harekâtına katılan Pekin, 1984 yılında Kara Harp Akademisinden mezun oldu ve 1984-1987 yılları arasında 61. Piyade Tümeninde Harekât Eğitim Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlerini aynı anda üstlenen Pekin, 1987 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu. Aynı yıl girdiği Kara Kuvvetleri Eğitim Komutanlığında 1991 yılına kadar görev aldı. 1991-1994 yılları arasında Brüksel TMR Başkanlığında Kara Plan Subaylığı yaptı ve 1994 yılında 1. Mekanize Piyade Tugayı Kurmay Başkanı oldu. 1995 yılında bu görevinden ayrılarak 5. Hudut Alay Komutanlığı görevine getirildi. 1997-1998 yılları arasında Kara Kuvvetleri Genel Plan Prensipler Savunma Araştırma Şube Müdürlüğü yaptı.

30 Ağustos 1998 tarihinde tuğgeneralliğe terfi etti ve 1998–2000 yılları arasında Kara Kuvvetleri Plan Harekât ve Teşkilat Daire Başkanlığı, 2000–2002 yılları arasında 66. Zırhlı Tugay Komutanlığı görevlerini yaptı. 30 Ağustos 2002'de tümgeneralliğe terfi etti ve 2002-2005 yılları arasında Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı, 2005-2006 yılları arasında 4. Kolordu Komutan Yardımcılığı ve 1. Mekanize Piyade Tümen Komutanı olarak görev yaptı. 30 Ağustos 2006'da korgeneralliğe terfi etti. 2006-2007 yılları arasında 8. Kolordu Komutanlığı yaptı. Ağustos 2007'de Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına atandı. 2012 yılında emekliye sevk edildi.

2015 yılında Vatan Partisine katıldı. Genel başkan yardımcılığı görevini üstlendi. 2017 yılında istifa ederek Aydınlık Hareketi ile yollarını ayrıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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