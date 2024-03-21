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İsmail Hacıoğlu'nun annesi öldü mü? Annesinin hastalığı neydi?

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Birçok projede yer alan ekranların sevilen oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun annesi Gökçen Hacıoğlu yaşamını yitirdi. Oyuncu, acı haberi sevenleriyle paylaştı.

İSMAİL HACIOĞLU'NUN ANNESİ ÖLDÜ MÜ?

Hacıoğlu, Instagram hesabından önce annesinin mezarının fotoğrafını paylaştı sonra da ailesiyle verdiği bir pozu yayınlayarak "Hayatıma hangi kadın girse gözleri sendi biliyor musun… Güle güle menekşe gözlüm… Çok sevdim seni ve hep seveceğim ve geleceğim" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımına sessiz kalamayan Emre Altuğ "Kardeşim başın sağ olsun" yorumunu yaptı.

İsmail Hacıoğlu'nun annesi öldü mü? Annesinin hastalığı neydi?

İsmail Hacıoğlu'nun annesi öldü mü? Annesinin hastalığı neydi?

İsmail Hacıoğlu'nun annesi öldü mü? Annesinin hastalığı neydi?

İsmail Hacıoğlu'nun annesi öldü mü? Annesinin hastalığı neydi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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