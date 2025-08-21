Yumuşacık dokusu ve bol çikolatalı lezzetiyle damaklarda iz bırakan ıslak kek, çay saatlerinin yıldızı olmaya devam ediyor. Hem kolay hazırlanışı hem de her yaştan beğeni toplayan tadıyla, misafir sofralarının ve ani tatlı isteklerinin kurtarıcı tariflerinden biri olarak öne çıkıyor. Islak kek ile ilgili püf noktalar haberin devamında yer alıyor. Islak kek nasıl yapılır? Islak kek tarifi!

MALZEMELER

Kek için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

1,5 su bardağı un

Sos içi:

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilin

HAZIRLANIŞI

Yumurta ve şekerin çırpılması:

Derin bir karıştırma kabına 3 adet yumurtayı kırın. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ekleyin. Mikser ile yüksek hızda, yumurta ve şeker karışımı kabarıp rengi açılana kadar yaklaşık 5-7 dakika çırpın. Bu işlem kekin yumuşak ve kabarık olmasını sağlar.

Sıvı malzemelerin eklenmesi:

Çırpılan yumurta ve şeker karışımına 1 su bardağı sütü, 1 su bardağı sıvı yağı ve 3 yemek kaşığı kakaoyu ekleyin. Tüm malzemeler homojen bir şekilde karışana kadar mikser ile hafifçe çırpın.

Sos için ayırma işlemi:

Bu aşamada karışımdan yaklaşık 1 su bardağı kadar ayırarak bir kaseye alın. Bu ayrılan karışım, ıslak kekimizin sosu olarak kullanılacaktır.

Kuru malzemelerin ayrılması:

Geri kalan kek karışımına 1,5 su bardağı unu, 1 paket kabartma tozunu ve 1 paket vanilini ekleyin. Unu eleyerek eklemek, kekin daha hafif ve pürüzsüz olmasını sağlar. Tüm malzemeleri mikser veya spatula ile yavaş yavaş karıştırın. Hamurun topaklanmamasına dikkat edin.

Kalıbın hazırlanması ve pişirme:

Kek kalıbını (tercihen dikdörtgen veya yuvarlak) yağlayın ve hafifçe un serpin. Hazırladığınız kek hamurunu kalıba dökün ve spatula ile yüzeyini düzeltin. Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Kekin pişip pişmediğini anlamak için kürdan testi yapabilirsiniz; kürdan temiz çıkarsa kekiniz hazırdır.

Sosun hazırlanması:

Önceden ayırdığınız 1 su bardağı karışıma 1 su bardağı sütü, yarım su bardağı toz şekeri, 2 yemek kaşığı kakaoyu ve yarım çay bardağı sıvı yağı ekleyin. Küçük bir tencereye alıp, orta ateşte karıştırarak ısıtın. Kaynamamasına dikkat edin. Ocaktan almadan önce 1 paket vanilini ekleyin ve karıştırın.

Kek üzerine sosun dökülmesi:

Fırından çıkan sıcak kekin üzerine bir çatal veya kürdan yardımıyla delikler açın. Bu sayede sos kekin içine iyice işleyerek ıslak ve yumuşak bir doku oluşur. Ilık sosu kekin her yerine eşit şekilde dökün.

Servis:

Sosu tamamen çekmesi için kekinizi oda sıcaklığında en az 1 saat dinlendirin. Daha sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz. İsterseniz üzerini hindistancevizi, fındık kırığı veya çikolata parçacıkları ile süsleyebilirsiniz.

SERVİS ÖNERİSİ

Islak keki buzdolabında 1-2 saat dinlendirdikten sonra servis etmek, lezzetini ve dokusunu daha da artırır. Yanında bir top vanilyalı dondurma ile servis edildiğinde mükemmel bir tatlı keyfi sunar.