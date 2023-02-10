Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Gaziantep'in ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen İslahiye ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, İslahiye nerede? İslahiye nüfusu, yüzölçümü ne kadar? İslahiye hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Gaziantep'te de birçok artçı sarsıntı meydana geldi. Gaziantep'in İslahiye ilçesi merak edildi. Peki, İslahiye nerede? İslahiye nüfusu, yüzölçümü ne kadar? İslahiye hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

İSLAHİYE NEREDE?

İslahiye, Gaziantep ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 67.862

Rakım 530 m (1.730 ft)

İSLAHİYE NÜFUSU NEDİR?

Gaziantep'te yer alan İslahiye ilçesinin nüfusu 67.862'dir.

İSLAHİYE HANGİ İLE BAĞLI?

İslahiye, Gaziantep ilinin güneybatısında yer alan ve geçim kaynağı tarım olan bir ilçedir. Nüfusu 67.862 kişidir. İdari bakımdan Gaziantep'in bir ilçesi olmasına rağmen Akdeniz Bölgesi'ne aittir. Akdeniz Bölgesi'nin doğu ucunda bulunmasından dolayı iklim, bitki örtüsü ve tarımsal faaliyetler açısından Akdeniz Bölgesi'ni andırır. İlçede üzüm festivalleri yapılmaktadır.

Tarihçe

İslahiye, Gaziantep ilinin en eski yerleşim alanlarından biridir. İslahiye Ovası'ndaki çeşitli höyüklerde yapılan araştırmalar yerleşimin Erken Kalkolitik çağda (MÖ. 5500-5000) başladığını göstermektedir. Yöredeki Tilmen, Gedikli ve Zincirli'deki höyüklerde yapılan kazılar Geç Hitit döneminde önemli bir yerleşim yeri olduğunu göstermiştir. MÖ. 1400'lerde Luviler ve Hititler, Sam'al 'a yerleşmiş daha sonra Aramiler ve MÖ. 800'lerin sonlarına doğru Asurlular buraya egemen olmuşlardır. MÖ. 333'te Büyük İskender buraya kadar gelmiş ve yeni bir kent kurmuştur. Romalı komutan Pompeius bu kente Nikopolis ismini vermiştir. Nikopolis, Roma'nın Suriye eyaletine bağlı olmuştur.

Partların yağmalamasından sonra şehir önemini yitirmiştir. Bizans döneminde kentin adından söz edilmez. Bölge 1516 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Yavuz, ele geçirdiği bu yöreye bey olarak Karamanoğlu Beyliği'nin önde gelen sülalelerinden Kösebirleri (Kösebekir) Bey olarak göndermiştir.

Ulaşım

İslahiye ulaşım olanakları bakımından kavşak noktadadır. İlçe içerisinden geçen Gaziantep-Antakya güzergâhı yol ilçe dışına taşınarak ulaşımı rahatlatmıştır. Yeni yapılan yol gidiş geliş çift şerit olup döküm asfalt türündendir.

İslahiye İlçesi

Gaziantep'in hem en uç noktasında bulunan hem de en eski yerleşim yerleri arasında bulunan İslahiye ilçesi Gaziantep'te olduğunuz süre boyunca mutlaka gezip görmeniz ve tanımanız gereken bir ilçedir. Köklü tarihi ve içerisinde bulundurduğu yapılarıyla da oldukça dikkat çeken İslahiye ilçesi, Gaziantep için de oldukça önemlidir.

İslahiye'de halk geçimini tarımla sağlamaktadır. Aynı zamanda İslahiye'nin en büyük özelliği her yıl düzenli olarak yapılan üzüm festivalleridir. Sizler de bu festivallere katılabilirsiniz. Nüfusu 67 binden fazla olan bu ilçe, Gaziantep'in en kalabalık ilçeleri arasında yer almaktadır.

İslahiye'de birçok taş madeni de bulunmaktadır ve bu açıdan Türkiye'deki önemli bölgelerden bir tanesidir. İslahiye yaz aylarında kavurucu sıcaklara sahiptir.