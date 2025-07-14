IShowSpeed kimdir? IShowSpeed kaç yaşında, nereli?

Speed ismiyle tanınan içerik üreticisi, çılgın canlı yayınları ve eğlenceli tepkileriyle milyonlarca kişiye ulaşmış durumda. Amerikalı bir yayıncı ve YouTuber olan Speed, özellikle FIFA, Fortnite ve NBA 2K gibi popüler oyunlara dair videoları ve ilginç davranışlarıyla sosyal medyada geniş kitlelere hitap ediyor. Peki, IShowSpeed kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

ISHOWSPEED KİMDİR?

Darren Jason Watkins Jr., 21 Ocak 2005 doğumludur ve Ohio, Cincinnati'de dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 20 yaşındadır. "IShowSpeed" adını taşıyan YouTube kanalını 2017 yılında açtı. Başlangıçta NBA 2K ve Fortnite gibi oyunlarla düşük izleyici kitlesine yayınlar yapan Watkins, 2021-2022 yılları arasında sosyal medyada yayılan klipleri sayesinde hızla popülerlik kazandı.

IShowSpeed, 2022 FIFA Dünya Kupası onuruna "World Cup" adlı şarkısını yayımlayarak büyük ses getirdi. Ayrıca, Cristiano Ronaldo'ya olan hayranlığı ile bilinen Speed, 18 Haziran 2023'te Portekiz-Bosna Hersek maçının ardından Ronaldo ile birebir görüşme şansı da elde etti.

Ayrıca IShowSpeed, 6 Şubat 2023'te Türkiye'de yaşanan büyük deprem felaketi sonrası, HasanAbi'nin öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyasına 8 bin dolar bağışlayarak takdir topladı.