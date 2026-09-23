İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünden fotoğraflarla seslendi: Göz mü yumacaksınız?

BM Genel Kurulu'nun 81'inci oturumunda söz alan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail saldırılarında öldürülen kadın ve çocukların fotoğraflarını kürsüde göstererek uluslararası topluma çağrıda bulundu.

"BU SALDIRILARA GÖZ MÜ YUMACAKSINIZ?"

Pezeşkiyan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası normların bu şekilde tehlikeli biçimde ihlal edilmesi karşısında sessiz mi kalacağız? Bu sapkınlıklar tüm dünyayı kasıp kavuracaktır. Güvenceler ve uluslararası denetim altındaki nükleer tesislere yönelik saldırılar, BM üyesi devletlerin yetkili yöneticilerine yönelik açık suikast girişimleri, gazetecilerin ve basın mensuplarının sistematik olarak hedef alınması ve sadece bilgi ve uzmanlıkları nedeniyle masum insanların askeri hedef haline getirilmesi. Tekrar soruyorum; bu tür saldırılara göz mü yumacaksınız? Bu zihniyet ve davranışla Gazze'de en az 35 binden fazla masum sivil katledildi. Onları gıdadan, içme suyundan, sağlık hizmetlerinden mahrum bıraktılar."

81. GENEL KURUL SAVAŞIN GÖLGESİNDE TOPLANDI

Pezeşkiyan'ın konuşması, ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026'da İran'a yönelik başlattığı ve yaklaşık 40 gün süren çatışmanın ardından Pakistan ile Katar'ın arabuluculuğunda Haziran ayında varılan İslamabad Mutabakatı ile durdurulan, ancak kısa süre sonra yeniden alevlenen gerginliğin gölgesinde gerçekleşti.

Taraflar arasında ABD'nin Larak Adası'nı vurması, İran'ın da Ürdün'deki iki ABD üssüne saldırı düzenlemesiyle çatışma yeniden tırmanmıştı. İran, Hürmüz Boğazı'nda serbest seyrüseferi ABD'nin mutabakata uymasına bağladığını duyurmuştu.

İRAN'DAN SAVAŞIN BİTMESİ İÇİN KOŞUL: YAPTIRIMLAR KALKSIN

New York'taki temaslar sırasında İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, Katar aracılığıyla iletilen mesajlarda savaşın sona ermesi için ABD yaptırımlarının kaldırılmasının ön koşul olarak sunulduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de BM'ye olan güvenin kaybolduğunu belirterek örgütü uluslararası barış ve güvenliği sağlamakta etkisiz kalmakla eleştirdi.

Kaynak: Haberler.com