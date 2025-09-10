iPhone 16 vs iPhone 17 farkı! Neler değişti?

iPhone 16 17 farkı! Apple, iPhone 16'nın ardından yeni iPhone 17 serisini duyurdu. Kullanıcıların aklında ise en çok merak edilen soru iPhone 16'dan iPhone 17'ye geçmenin gerekip gerekmediği oldu. Detaylar...

İPHONE 16 17 FARKI

iPhone 16 ile iPhone 17 arasındaki farkların en belirgini ekran tarafında ortaya çıkıyor. iPhone 16, yalnızca 60 Hz yenileme hızına sahip ekranla piyasaya çıkmıştı. Bu durum, kullanıcılar tarafından yoğun şekilde eleştirilmişti. Apple, iPhone 17 ile bu eleştirileri dikkate alarak 120 Hz OLED ekranı cihazına ekledi. Bunun yanında Hep Açık ekran ve ProMotion teknolojileri de artık standart iPhone 17 modelinde yer alıyor. Ayrıca ekran boyutu da 6.1 inçten 6.3 inçe yükseltildi. Dayanıklılık tarafında ise Ceramic Shield 2 kullanılarak çizilmelere karşı üç kat daha fazla koruma sağlandığı açıklandı.

Kamera tarafında büyük değişiklikler bulunmuyor. iPhone 17, arka kamerada iPhone 16 ile aynı sensörleri kullanıyor. Ancak yapay zekâ destekli yazılım ve A19 çipin görüntü işleme gücü sayesinde fotoğraf ve video kalitesinde gelişmeler elde edildi. Asıl değişiklik ise ön kamerada gerçekleşti. Apple, uzun yıllardır kullandığı 12 MP ön kamerayı geride bırakarak iPhone 17'de 18 MP selfie kamerasına geçti. Bu değişiklik, daha net görüntülü görüşmeler ve daha ayrıntılı selfie çekimlerine imkan tanıyor.

İPHONE 17 NELER DEĞİŞTİ?

iPhone 17'nin en önemli değişikliklerinden biri, yeni A19 işlemcisi oldu. TSMC'nin N3P üretim süreciyle geliştirilen A19, iPhone 16'da bulunan A18'e kıyasla daha yüksek verimlilik ve daha fazla transistör yoğunluğu sunuyor. İşlemci, 6 çekirdekli CPU ve 5 çekirdekli GPU yapısıyla özellikle grafik tarafında yüzde 20'ye varan performans artışı sağlıyor. Pro modellerde ayrıca A19 Pro işlemcisi ve buhar odası soğutma sistemi yer alıyor. iPhone 17 ise 8 GB RAM kapasitesini korumaya devam ediyor.

Batarya kapasitesi de küçük ama anlamlı bir artış gösterdi. iPhone 16'da 3561 mAh olan pil, iPhone 17'de 3692 mAh seviyesine çıkarıldı. Bununla birlikte A19 çipinin enerji verimliliği sayesinde kullanım süresi uzatıldı. iPhone 17, 30 saate kadar video oynatma süresiyle iPhone 16 ile aynı seviyede olsa da çevrim içi video izleme süresinde 18 saatten 27 saate yükselen ciddi bir gelişme kaydetti. USB-C bağlantısında ise herhangi bir değişiklik olmadı; iPhone 17 de iPhone 16 gibi yalnızca USB 2 hızlarını destekliyor.

İPHONE 16 VS 17 KARŞILAŞTIRMASI

Fiyat tarafında bir değişiklik yaşanmadı. iPhone 16'nın 799 dolarlık başlangıç fiyatı, iPhone 17'de de korunuyor. Türkiye fiyatı ise 77.999 TL olarak açıklandı. Renk seçeneklerinde ise yenilikler mevcut. iPhone 17, siyah, beyaz, sis mavisi, ada çayı ve lavanta gibi farklı seçeneklerle satışa sunuluyor.

Genel karşılaştırmada iPhone 17'nin öne çıkan artıları arasında 120 Hz OLED ekran, daha büyük ekran boyutu, A19 çipin sunduğu performans ve enerji verimliliği, 18 MP ön kamera, daha uzun pil ömrü ve yeni renk seçenekleri bulunuyor. iPhone 16 ise daha uygun fiyatlı ikinci el seçenekleriyle kullanıcılar için hâlâ tercih edilebilir durumda.

İPHONE 17 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

iPhone 17 Pro Max, serinin en güçlü modeli olarak öne çıkıyor. Bu cihazda A19 Pro işlemcisi kullanılıyor ve buhar odası soğutma sistemi bulunuyor. Bu sayede uzun süreli yüksek performans gerektiren işlemlerde cihazın sıcaklık yönetimi daha dengeli hale geliyor. Ayrıca GPU performansındaki artış, özellikle oyun ve grafik odaklı uygulamalarda kendisini gösteriyor.

Ekran tarafında Pro Max modelinde de 120 Hz OLED panel yer alıyor. Daha büyük bataryası sayesinde standart modellere kıyasla daha uzun kullanım süreleri sunuyor. Pro Max'in fiyatlandırması ve Türkiye satış fiyatı henüz standart model kadar net açıklanmasa da serinin en üst segment modeli olarak iPhone 17 ailesindeki en güçlü donanımı barındırdığı kesinleşmiş durumda.