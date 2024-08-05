Instagram erişime açıldı mı? SON DAKİKA Instagram geri açılacak mı, ne zaman açılacak?

Instagram erişime açıldı mı? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) popüler sosyal medya platformu Instagram'a uyguladığı erişim engeli sürüyor. Peki, İnstagram erişime açıldı mı? İnstagram artık açılmayacak yorumları yapılmaya devam ediyor. Ancak henüz instagram görüşmesi için karar belli olmuş değil. İşte İnstagram geri açılacak mı, ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde...

INSTAGRAM AÇILDI MI?

Instagram henüz erişime açılmadı. Ancak bugün Instagram yetkilileri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği yönünde bilgiler paylaşılıyor. Bazı iddialara göre Instagram bu akşam saat 19.00'da açılabilir. Ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Instagram'ın açılıp açılmayacağı ile ilgili nihai kararın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası netleşeceği ifade ediliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri arasındaki görüşme başladı. Görüşme öncesi açıklama yapan Bakan Uraloğlu "Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cuma gününden bu yana erişime kapalı olan Instagram'ın açılması içinse bugün önemli bir görüşme gerçekleşiyor. Masada BTK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri var.

Görüşmeyle öncesi açıklama yapan Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları kaydetti; "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN INSTAGRAM HAKKINDA NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BTK'nın sosyal medya platformu Instagram'a getirdiği erişim engeline ilişkin değerlendirmede bulundu. Erdoğan "Bir dijital faşizmle karşı karşıyayız. Terör örgütleri sosyal medya platformlarında at koşturuyor. Bu platformlarda milletimizin inancına hakaret ediliyor. Arzu edilen iş birliklerini henüz tesis edemedik. Türkiye'nin hassasiyetlerine saygı gösterirlerse sorun çözülür" ifadelerini kullandı.

Instagram aylık 2 milyardan fazla aktif kullanıcısıyla Facebook ve YouTube'un arından dünya genelinde en fazla kullanılan platform. Türkiye 57,1 milyon kullanıcısıyla, dünyada en fazla instagram kullanan beşinci ülke.