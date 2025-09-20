Instagram çöktü mü? 20 Eylül Cumartesi Instagram neden açılmıyor?

"Instagram çöktü mü?" sorusunun ardından, "20 Eylül Instagram neden açılmıyor?" aramaları Google'da en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Kullanıcılar, hem mobil hem de masaüstü cihazlarda karşılaşılan erişim problemlerinin sebeplerini araştırıyor. Konuya dair tüm ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelindeki dijital servisleri takip eden bağımsız platformlar, 20 Eylül 2025 tarihinde Instagram sunucularında yaygın bir kesinti yaşanmadığını bildirdi. Kullanıcıların deneyimlediği erişim sorunlarının, bölgesel ya da geçici teknik problemlere bağlı olabileceği ifade edildi. Özellikle büyük şehirlerde artan veri trafiğinin, kısa süreli bağlantı gecikmelerine yol açtığı belirtildi.

Daha önce 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde dünya çapında pek çok kullanıcı Instagram'a erişim problemi yaşamış, bu durum sosyal medya ve arama motorlarında geniş çapta gündem olmuştu. Ancak 20 Eylül'de meydana gelen erişim sorunlarının, önceki büyük kesintilerden farklı olarak, sınırlı sayıda kullanıcıyı etkileyen kısa süreli bir aksaklık olduğu belirtildi.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Instagram, milyonlarca kullanıcının içerik paylaştığı ve sosyal etkileşim kurduğu küresel bir platformdur. Zaman zaman yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle kullanıcılar geçici erişim problemleriyle karşılaşabiliyor. 20 Eylül Cumartesi günü de benzer sorunlar rapor edilirken, teknik ekiplerin sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İNSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram'da yaşanan erişim sorunlarının ardından birçok kullanıcı platforma neden erişim sağlayamadığını merak etmeye başladı. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, ilk incelemeler sorunun bazı kullanıcıların internet bağlantısı veya cihaz ayarlarından kaynaklanabileceğine işaret ediyor. Bunun yanı sıra, teknik ekipler olası daha geniş çaplı altyapı problemlerini de araştırıyor.