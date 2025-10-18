Instagram çöktü mü? 18 Ekim Cumartesi Instagram neden açılmıyor?

18 Ekim Cumartesi sabahı, Instagram kullanıcıları alışılmadık bir durumla karşılaştı. Günün erken saatlerinde uygulamaya erişimde yaşanan aksaklıklar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi, yaşanan bu beklenmedik kesintinin nedenini merak ederken, konu kısa sürede dijital gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Ayrıntılar haberin devamında sizi bekliyor...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

18 Ekim 2025 Cumartesi sabah saatlerinde Instagram kullanıcıları, uygulamaya erişimde yaşanan problemler nedeniyle kısa süreli bir panik yaşadı. Sosyal medya platformuna girmekte zorluk çeken çok sayıda kişi, durumu hem çevrim içi arama motorlarında sorguladı hem de diğer sosyal mecralarda paylaşarak sesini duyurmaya çalıştı.

Uluslararası dijital servis izleme sistemlerinden alınan verilere göre, sorunun küresel çapta yaygın olmadığı; daha çok belirli bölgelerde yaşanan geçici bağlantı sorunlarından kaynaklandığı ifade edildi.

Bazı kullanıcılar içeriklerin yüklenmemesi, akış yenilenmemesi ve hikayelere erişimde gecikmeler yaşandığını bildirdi. Yetkililerden gelen ilk açıklamalara göre, sunucu kaynaklı büyük çaplı bir arıza tespit edilmedi.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

18 Ekim Cumartesi sabahı itibarıyla, Instagram kullanıcılarının karşılaştığı erişim sorunlarının çoğunlukla bölgesel internet altyapılarındaki yoğunluk ve anlık teknik aksaklıklardan kaynaklandığı belirtildi. Özellikle büyük şehirlerde yoğun veri trafiği, bu tür kesintileri tetikleyebiliyor.

Kullanıcılar, uygulamanın anasayfasının açılmaması, hikayelere girilememesi ve bağlantının sık sık kopması gibi sorunlarla karşılaştı. Instagram'ın teknik ekibi kısa sürede müdahalede bulunarak sistemdeki sorunları tespit etti ve çözüm sürecini başlattı. Platformun tam kapasiteyle çalışmasına yönelik adımların hızla atıldığı bildirildi.

INSTAGRAM SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Instagram'da yaşanan erişim problemleri sonrası en çok merak edilen konulardan biri, bu aksaklıkların ne zaman tamamen giderileceği oldu. Uzmanlar, problemin geniş çaplı bir sistem arızasından değil, daha çok anlık yüklenmeler ve altyapı yoğunluklarından kaynaklandığını ifade ediyor.

Instagram yetkilileri tarafından yapılan ilk değerlendirmeye göre, sorun sistemsel değil; bölgesel yoğunluklara bağlı geçici bir durum. İnternet bağlantısında yaşanan zayıflıklar, DNS kaynaklı gecikmeler ya da cihaz önbelleğinde oluşan problemler de bu tür durumları tetikleyebiliyor. Şirketin teknik ekipleri süreci anlık olarak izlemeye devam ediyor ve gerekli güncellemelerin yapılacağı vurgulanıyor. Kullanıcılara, uygulamayı güncel tutmaları ve cihazlarını yeniden başlatmaları öneriliyor.