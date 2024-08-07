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Instagram açıldı mı? SON DAKİKA! 7 Ağustos Instagram açılacak mı, ne zaman açılır?

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İnstagram açıldı mı, halen kapalı mı merak ediliyor. BTK, 'katalog suç' kapsamında 2 Ağustos'ta Instagram'a erişim engeli uyguladı. Firma yetkilileri ile Ulaştırma Bakanlığı arasında yapılan toplantılardan sonuç alınamazken, Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin taleplerinin kabul edilmesi halinde erişim engelinin kaldırılacağını açıkladı. Peki, İnstagram açıldı mı? Sosyal medyada "İnstagram açıldı" iddiasında bulunanlar oldu. İşte İnstagram açılacak mı, ne zaman açılır? Detaylar...

İnstagram açıldı mı? BTK, 'katalog suç' kapsamında 2 Ağustos'ta Instagram'a erişim engeli uyguladı. Firma yetkilileri ile Ulaştırma Bakanlığı arasında yapılan toplantılardan sonuç alınamazken, Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin taleplerinin kabul edilmesi halinde erişim engelinin kaldırılacağını açıkladı. Peki, İnstagram açıldı mı? Sosyal medyada "İnstagram açıldı" iddiasında bulunanlar oldu. İşte İnstagram açılacak mı, ne zaman açılır? Detaylar haberimizde...

INSTAGRAM AÇILDI MI?

Instagram henüz açılmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile Instagram temsilcileri arasında Instagram'ın erişim engeline ilişkin görüşmeler sürüyor. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Instagram'ın açıldığını ve akışın yenilendiğini, hikayeleri görüntüleyebildiklerini söylediler. Instagram açıldı iddiaları nedeniyle, Instagram kullanıcıları Instagram'ın açılıp açılmadığını merak etti. Ancak henüz Instagram'ın erişim engeli kaldırılmış değil. Dolayısıyla Instagram halen açılmadı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, katıldığı canlı yayında Instagram'ın kısa sürede açılabileceğini ifade etti. Yalçın, "Pozitif ilerlemeler kaydediliyor. Müzakerelerin olumlu sonuçlanacağını, kurallara uyacağını taahhüt edeceğini ve böylelikle kısa sürede açılacağını düşünüyorum" dedi.

"KISA SÜREDE AÇILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Görüşmelerde pozitif ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Yalçın, "Benzer kaygıları İngiltere'de de görebilirsiniz. Birkaç gündür kanallarda veriliyor. Yalan haberler üzerinden kamu düzeninin bozulduğu ve İngiltere'nin bunu takip edeceğine dair haberleri veriyorsunuz. Orası söz konusu olunca soru yok ama Türkiye söz konusu olunca istediğimizi yaparız yaklaşımı olursa burası da egemen bir devlet. Türkiye'nin de kanunları var buna karşı tedbirler alır. Pozitif ilerlemeler kaydediliyor. Kuralsız alanlarından vazgeçmek istemiyorlar. Müzakerelerin olumlu sonuçlanacağını, kurallara uyacağını taahhüt edeceğini ve böylelikle kısa sürede açılacağını düşünüyorum" dedi.

Instagram açıldı mı? SON DAKİKA! 7 Ağustos Instagram açılacak mı, ne zaman açılır?

"TİKTOK İLE İLGİLİ KONUŞURKEN..."

TikTok için de bir değerlendirme yapan Yalçın, "Tiktok ile ilgili konuşurken aynı şeyler üzerinde gitmeliyiz. Oradaki görüntülerin tatsız olduğunu düşünebiliriz ama asıl olan Türkiye Cumhuriyeti kanunları. Buna uygun yayın yapan mecralar yayınına devam edebilir ama yapmazsa Türkiye kuralları etkin olur. Mesele internet olunca sınırsız özgürlük olduğu düşünülüyor. Suç olarak görülen bir yayını ABD'de sosyal medya üzerinden yapamazsınız. Hukuk önünde televizyon kanalları kurallara nasıl uyuyorsa sosyal medya mecraları da uymak zorundadır. Bu tür mecralar yeni mecralar olduğu için hukuku henüz netleşmedi ama zaman içinde netleşecek. Kanunların uygulanmaması söz konusu olamaz. Biz konuya ilkesel olarak bakıyoruz. Onlar da sınırsız özgürlüklerinin olmadığını, Türkiye'yi sansürleyemeyeceklerini öğrenecekler" şeklinde konuştu.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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