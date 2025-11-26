Haberler

İncili Gastronomi Rehberi Türkiye'nin En İyi 119 Restoranını Ödüllendirdi

İncili Gastronomi Rehberi Türkiye'nin En İyi 119 Restoranını Ödüllendirdi
Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen ödül gecesinde, titiz değerlendirmeler sonucu 22 restoran 5 inci, 97 restoran ise 4 inci sahibi olurken, rehberin kapsama alanına bu yıl Marmaris ve Fethiye de eklendi.

Türkiye'nin ilk ve tek özgün gastronomi derecelendirme sistemi olan 'İncili Gastronomi Rehberi'nin 2025-2026 ödül töreni, sektörün önde gelen isimlerini The Ritz-Carlton, İstanbul'da bir araya getirdi. Hürriyet, Karaca ve Jumbo iş birliği; Şölen, Unilever Food Solutions ve ev sahibi otelin destekleriyle gerçekleşen gecede, bir yılı aşkın süren şeffaf değerlendirmeler sonucunda dereceye giren mekanlar açıklandı.

Gastronomi Dünyasının Zirvesi Buluştu

Gecenin sunuculuğunu Elfin Yüksektepe ve Murat Güloğlu üstlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Başdanışmanı A. Tayfun Topal, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Demirören Medya yöneticileri Emrah Kurtoğlu, Elif Karacaoğlu, Orçun Çevikoğulları, Emre Oral; Karaca Grup CEO'su Fatih Karaca, Jumbo Genel Müdürü Alper Çelik, Şölen CEO'su Erdoğan Çoban ve Unilever Food Solutions Pazarlama Lideri Eylül Er gibi iş ve medya dünyasından önemli isimler katıldı.

Rehberin Kapsama Alanı Genişledi

Proje koordinatörü ve Hürriyet Kelebek yazarı Müge Akgün, 2016'dan bu yana artan heyecanla çalıştıklarını belirtti. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Muğla ve Bodrum'u kapsayan rehbere bu yıl Marmaris ve Fethiye'nin de eklendiğini vurgulayan Akgün, değerlendirme sürecindeki tarafsızlığa dikkat çekti. Akgün ayrıca, 100 yılı geride bırakan lezzet duraklarının yer aldığı "Asırlık Mekanlar" bölümüne iki yeni noktanın daha girdiğini ifade etti.

Fatih Karaca: Mutfak Bir Ülkenin Hafızasıdır

Karaca Grup CEO'su Fatih Karaca, mutfak kültürünün sadece yemek pişirmekten ibaret olmadığını vurguladı. Karaca, "Bu rehber nasıl ülkenin en iyi restoranlarını belirliyorsa, biz de şeflerimizin yaratıcı dokunuşlarını sofralara taşıyacak ürünlerle buluşturuyoruz. Türkiye'nin gastronomi hikayesini daha geniş kitlelere ulaştırmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık: Gastronomi Turizmin En Güçlü Tarafı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Başdanışmanı A. Tayfun Topal ise bağımsız değerlendirme sistemlerinin kaliteyi artırdığına dikkat çekti. Türk mutfağının dünya çapında bir başarı hikayesi yazma potansiyeline sahip olduğunu belirten Topal, "İncili Gastronomi Rehberi sadece bir liste değil; kaliteyi, sürdürülebilirliği ve yaratıcılığı teşvik eden bir kaynaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Törende kategorilere göre ödüller şu şekilde dağıldı:

5 İnci Alanlar: Türkiye genelinde 22 restoran zirveye yerleşti.

4 İnci Alanlar: 97 restoran 4 İnci ile ödüllendirildi.

Özel Ödüller: 'Asırlık Mekanlar', 'Geleceğin Menüleri' ve 'Proje Ekibi Onur Ödülleri' kapsamında plaketler takdim edildi.

Şölen CEO'su Erdoğan Çoban, rehberin tutarlılığı ve güvenilirliği ile kendi kimliğini ispatladığını belirtirken, Unilever Food Solutions'tan Eylül Er ise geleceğin menü trendlerini hayata geçiren şeflere ödül vermekten gurur duyduklarını dile getirdi.

