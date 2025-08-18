İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan İnan Güney, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Beyoğlu Belediye Başkanı seçilmişti. Soruşturma kapsamında adı geçen Güney hakkında yürütülen işlemler, kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. İnan Güney ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. İnan Güney kimdir? İnan Güney nereli, kaç yaşında?

İNAN GÜNEY KİMDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'ye 30 yıl sonra ilçede belediye başkanlığını kazandırmıştı. 1977 doğumlu ve aslen Sivaslı olan Güney, Kabataş Erkek Lisesi ve Uludağ Üniversitesi mezunudur. Siyasi kariyerine CHP Gençlik Kolları'nda başlayan Güney, ilçe başkanlığı ve İBB Meclis üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur.

İNAN GÜNEY KAÇ YAŞINDA?

1977 yılında İstanbul Beyoğlu'nda doğan İnan Güney, 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır. Siyasi kariyerine genç yaşlarda başlayan Güney, yerel yönetimlerde ve partinin farklı kademelerinde aktif görevler üstlenmiştir.

İNAN GÜNEY NERELİ?

İnan Güney, aslen Sivaslıdır. 1977 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Örnektepe Mahallesi'nde doğan Güney, hemşehrilik bağlarıyla Sivas'a, yaşamıyla ise Beyoğlu'na sıkı sıkıya bağlı bir isim olarak tanınmaktadır. Siyasi çalışmalarını da ağırlıklı olarak doğup büyüdüğü bölgede sürdürmüştür.

İNAN GÜNEY EVLİ Mİ?

İnan Güney'in medeni durumu hakkında kamuoyuna yansımış net bir bilgi bulunmamaktadır. Beyoğlu Belediye Başkanı olarak siyasi kimliğiyle ön planda olan Güney, kişisel yaşamını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden isimler arasında yer almaktadır. Bu nedenle evli olup olmadığına dair resmi bir açıklama mevcut değildir.

İNAN GÜNEY NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de gözaltına alındı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Beyoğlu Belediye Başkanı olarak seçilen Güney, hakkındaki soruşturma kapsamında adli işlemler devam ediyor. Gözaltı süreci ve soruşturmanın detayları yetkililer tarafından açıklanmayı bekliyor.