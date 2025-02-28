İmsakiye 2025 İzmir: Diyanet İmsakiye iftar ve sahur saatleri! İftar ve sahur saatleri ne zaman?

Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye takvimi üzerinden günlük iftar ve sahur saatlerini yakından takip ediyor. Ramazan ayının başlamasına sayılı saatler kala, İzmir'de ilk sahur ve iftar vakitleri merak ediliyor. Peki, 1 Mart 2025 Cumartesi günü İzmir'de sahur (imsak) saat kaçta? Ramazan'ın ilk günü iftar vakti ne zaman? İşte, 1 Mart 2025 Cumartesi günü İzmir için iftar ve sahur vakitleri…

İZMİR'DE SAHUR (İMSAK) VE İFTAR SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 imsakiye takvimine göre, İzmir'de ilk sahur vakti (imsak) saat 06:16'da, iftar vakti ise 19:11'de olacak.

İzmir için iftar ve sahur vakitleri

Oruca niyet eden vatandaşlar için sahur vaktinin imsak saatiyle sona ereceği, iftarın ise akşam ezanının okunmasıyla birlikte yapılabileceği belirtiliyor. Günlük iftar ve sahur saatleri Ramazan ayı boyunca birkaç dakikalık değişim gösterecek, bu nedenle güncel imsakiye takvimini takip etmek önem arz ediyor.

İMSAKİYE 2025 İZMİR: