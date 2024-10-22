İmralı adasının nerede olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Öcalan ile ilgili yapılan açıklamalar sonrasında İmralı adası da merak konusu oldu. Vatandaşlar, İmralı adasının hangi bölgede yer aldığını ve adada hangi suçluların kaldığını araştırıyor. Peki, İmralı adası nerede? İmralı adasında kim kalıyor? Detaylar haberimizde!

İMRALI ADASI NEREDE?

1935 yılından beri cezaevi olarak kullanılan İmralı, 1999 yılında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanıp oraya yerleştirilmesiyle dünya gündeminde geniş yer bulmuştur.

İMRALI ADASINDA KİM KALIYOR?

İmralı Cezaevi'nde, en bilinen mahkûm Abdullah Öcalan'dır. 1999'da Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen Öcalan, yargılandıktan sonra İmralı'ya hapsedilmiştir. O zamandan beri adadaki yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunmaktadır. Adadaki cezaevi, Öcalan gibi terör suçlarıyla yargılanan birkaç mahkûma daha ev sahipliği yapmaktadır, ancak Öcalan, İmralı'nın en bilinen tutuklusudur.